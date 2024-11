YNOV ET HACK THE BOX concluent une alliance autour de la cybersécurité pour les étudiants d’Ynov

novembre 2024 par Marc Jacob

Ynov poursuit le développement de sa filière cybersécurité en signant un partenariat exclusif avec le Cyber Performance Center, Hack The Box (HTB). Ce partenariat permettra de former jusqu’à 2 000 étudiants d’Ynov aux outils et techniques les plus avancés en cybersécurité.

Une collaboration au service de la cybersécurité

À travers des exercices pratiques, des laboratoires offensifs et défensifs, ainsi que des environnements virtuels de hacking éthique, les étudiants pourront développer leurs compétences dans des conditions réelles. Cette approche "hands-on" permet aux étudiants d’acquérir les réflexes et l’expérience nécessaires pour réussir dans le secteur de la cybersécurité.

Des avantages exclusifs pour les étudiants d’Ynov

Dans le cadre de ce partenariat, ils bénéficieront :

• D’un accès exclusif à la plateforme HTB comprenant des cours théoriques, des travaux pratiques, des évaluations et des Labs sur les techniques offensives, défensives et les approches "purple team" ;

• De compétitions de type Capture The Flag (CTF) pour tester leurs compétences techniques et développer leur capacité à résoudre des problèmes rapidement et en équipe ;

• Des tests d’intrusion dans des environnements professionnels simulés permettant de s’entrainer sur divers scénarios réels ;

• De certifications HTB pour renforcer les compétences professionnelles et l’employabilité ;

• D’un accès à la communauté HTB de plus de 3 millions de membres pour élargir son réseau professionnel.

Ynov est également « Diamond sponsor » du HTB University CTF 2024 qui rassemble plus de 7 000 étudiants issus de 1 000 universités à travers le monde.