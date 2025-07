Yannick Leboyer est nommé Directeur de la BU Connectivité et Edge et Directeur de la Stratégie

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis le 1er juillet 2025, Yannick Leboyer est nommé Directeur de la BU Connectivité et Edge et Directeur de la Stratégie. Il intègre le Comité Exécutif de TDF et est rattaché à Karim El Naggar, Directeur Général de TDF.

La BU Connectivité et Edge, au service des nouveaux usages numériques

Dédiée aux services de connectivité et aux infrastructures Edge, la Business Unit Connectivité et Edge répond aux besoins croissants de transformation numérique des clients.

Cette entité regroupe plusieurs activités stratégiques à haut potentiel de croissance :

Indoor : déploiement de réseaux mobiles à l’intérieur des bâtiments pour assurer une couverture optimale dans les lieux complexes (centres commerciaux, gares et métros, bureaux...).

Edge et Datacenters : développement d’une infrastructure de confiance et de proximité pour traiter les données au plus près des usages, réduisant la latence et améliorant la performance et la sécurité des services numériques.

Réseaux mobiles privés (PMN, pour Private Mobile Networks) : développement et déploiement de solutions de communications voix et données sécurisées dédiées aux entreprises (industrie, transport, énergie, services...) pour des usages critiques.

En tant que Directeur de la Stratégie, Yannick Leboyer jouera un rôle clé dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de TDF. Il contribuera à identifier de nouvelles opportunités de croissance et à structurer les grands axes de transformation à moyen et long terme de l’entreprise.

Yannick Leboyer cumule plus de 25 ans d’expérience dans les télécommunications, le numérique et le conseil en stratégie, avec une expertise reconnue en transformations complexes. Après un début chez BT Group en stratégie, finance et marketing, il a accompagné des groupes industriels et technologiques chez Bain & Company sur des fusions-acquisitions et plans post-intégration. Il a plus récemment occupé des postes stratégiques chez Level 3 Communications et Zayo Group, dont Managing Director Europe. Sa maîtrise des infrastructures de communication et des datacenters, ainsi que son expérience opérationnelle, font de lui un atout clé pour accélérer la croissance et le développement des activités connectivité et edge de TDF dans un environnement compétitif et en constante évolution.