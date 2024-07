XRATOR rejoint l’écosystème de partenaires TEHTRIS

juillet 2024 par Marc Jacob

TEHTRIS annonce que XRATOR rejoint son écosystème de partenaires technologiques. Cette collaboration vise à améliorer l’évaluation automatisée de la protection cyber, rendant les outils de cybersécurité avancés plus accessibles aux équipes SOC, aux Blue Teams, aux équipes d’audit interne et aux RSSIs, favorisant ainsi une approche de sécurité unifiée et proactive.

XRATOR a développé la solution SABRE, un outil de “Breach & Attack Simulation” (BAS) pour défier et valider la performance de la détection et de la protection en cybersécurité. Grâce à ce partenariat, XRATOR et TEHTRIS fourniront une offre de bout en bout pour l’évaluation continue de la couverture de cybersécurité à travers toutes les configurations de la TEHTRIS XDR AI PLATFORM.

Développement d’une offre unique de Gestion Continue de l’Exposition aux Menaces (CTEM)

Continuous Threat Exposure Management (CTEM), un concept défini par Gartner en 2022, est en passe de redéfinir les stratégies de cybersécurité. Basée sur ce concept, la solution TEHTRIS et XRATOR facilitera la découverte active, la priorisation, la validation et la remédiation des vulnérabilités, surmontant les mauvaises configurations, les menaces et autres expositions potentielles, tout en s’alignant avec les objectifs organisationnels et les cadres de conformité. Selon Gartner, d’ici 2026, les organisations qui priorisent leurs investissements en sécurité basés sur le CTEM devraient réaliser une réduction de deux tiers des violations.

Principaux avantages de l’alliance TEHTRIS et XRATOR :

• Évaluation Continue de la Protection : Aligne les solutions de protection avec les stratégies de prévention planifiées, améliorant la posture de cybersécurité.

• Gestion Améliorée des Risques : Fournit une visibilité sur l’efficacité de la couverture des scénarios de risque grâce aux mesures mises en œuvre.

• Surveillance Automatisée et Fiable : Offre un retour d’information précis et presque en temps réel du terrain, améliorant les temps de réponse et la fiabilité.

• Support à la Décision Stratégique : Offre des informations sur les "angles morts" et les événements de risque imprévu, informant les mesures préventives.

• Approche Axée sur la Prévention : Renforce les défenses avant que les menaces ne se matérialisent.

• Tests Continus : Assure une qualité et une cohérence constantes des configurations, évitant la régression des postures de sécurité.

• Accessibilité des Outils : Rend les outils de cybersécurité avancés accessibles aux équipes SOC, aux Blue Teams, aux équipes d’audit interne et aux RSSIs, favorisant une approche de sécurité unifiée.

Indicateur Clé de Performance : le “Mean Time to Prevent“ (MTTP)

TEHTRIS a développé le concept de MTTP comme un indicateur clé de la cybersécurité mesurant le temps moyen nécessaire pour prévenir une menace une fois qu’elle est initialement détectée. Le partenariat entre XRATOR et TEHTRIS vise à réduire le MTTP en intégrant une gestion des risques améliorée et une intelligence cyber inter-services, minimisant le temps nécessaire pour atténuer les menaces.

Alléger le poids de la Sécurité Préventive

La sécurité préventive repose sur un large éventail d’expertises techniques et non techniques, qui peuvent être significativement impactées par les opérations commerciales. Malheureusement, la consolidation, l’alignement et la synergie sont actuellement effectués manuellement, conduisant à des résultats largement perfectibles.