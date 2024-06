Xerox nommé leader dans le rapport 2024 de Quocirca sur le secteur des services d’impression cloud

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Le rapport félicite Xerox pour sa plateforme cloud sécurisée et son approche Zero Trust, ses services numériques pilotés par l’IA et ses analyses avancées. Associés à des services d’impression gérés (MPS), les Xerox® Cloud Print Services stimulent la productivité des équipes et réduisent les coûts.

« Nos clients continuent d’adopter des modèles de travail hybrides et de migrer vers des solutions basées sur le cloud, » a déclaré Terry Antinora, Head of Product and Engineering chez Xerox. « Les applications cloud natives et multi-tenant de Xerox, ainsi que leur sécurité robuste, nous permettent d’accompagner nos clients où qu’ils se trouvent dans leur environnement de travail hybride. »

Quocirca a déclaré que « Xerox® Workplace Cloud est l’une des plateformes cloud les plus matures et les plus riches en fonctionnalités du marché » et offre un ensemble solide de « solutions de flux de travail basées sur le cloud à la fois pour ses clients directs et pour soutenir sa stratégie de partenaires de distribution. » Xerox continue de développer de nouvelles améliorations pour aider à la réussite des clients dans le cadre de la transformation numérique.