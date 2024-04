XDR Kaspersky maintenant disponible à l’intégration en entreprise

avril 2024 par Marc Jacob

Kaspersky présente sa nouvelle solution l’Extended Detection and Response (XDR), maintenant disponible au grand public. Les entreprises peuvent désormais l’intégrer au sein de leur infrastructure sous son nouveau nom "Kaspersky Next XDR Expert".

Les entreprises ont besoin de systèmes de détection et de réponses aux menaces plus efficaces, surtout face aux nouvelles menaces plus sophistiquées. Beaucoup rapportent que leurs outils actuels manquent d’efficacité pour détecter les risques, soulignant que leur but premier en matière de cybersécurité est une détection et une réponse plus rapide à la menace (MTTD, MTTR) . Les entreprises ont besoin d’une solution complète , tout comme le XDR de Kaspersky, pour leur fournir une vision d’ensemble de leur système de sécurité.

En fin d’année dernière, l’entreprise a annoncé l’accès au tout nouveau Kaspersky XDR à une sélection de premiers utilisateurs afin d’évaluer l’efficacité du produit dans leur propre environnement opérationnel. Après le succès de cette phase d’essai, Kaspersky XDR est prêt pour intégration dans les infrastructures d’entreprises sous son nom officiel, Kaspersky Next XDR Expert.

Cette solution de la nouvelle ligne phare de produits Kaspersky pour les entreprises, "Kaspersky Next", est la plus avancée. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des équipes expérimentées en cybersécurité ainsi qu’aux Security Operations Centers (SOC) au sein d’une entreprise.

Kaspersky Next XDR Expert est une solution de sécurité robuste qui répertorie, analyse et met en relation les données en provenance de différentes infrastructures IT d’une entreprise. Elle fournit en temps réel un contexte ainsi qu’une visibilité quant aux potentielles menaces pouvant cibler une entreprise, permettant ainsi une détection avancée de cette menace et une réponse automatisée. Grâce à une adaptabilité sans précédent, la solution peut centraliser des centaines de milliers de terminaisons en un seul endroit.

Kaspersky Next XDR Expert s’intègre en toute fluidité avec les produits de cybersécurité des fournisseurs tiers, ce qui permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations de sécurité, ainsi que la gestion de plusieurs solutions de sécurité.

Au tout début de la période d’essai, Kaspersky a réalisé des avancées significatives, réduisant les besoins en matériel ou en infrastructure virtuelle pour la mise en œuvre de Kaspersky Next XDR Expert. Conçu à partir de technologies modernes telles que les microservices, Kubernetes, Docker, Ory Hydra et d’autres, ainsi que l’intégration d’API REST, Kaspersky Next XDR Expert facilite le déploiement de solutions supplémentaires par des approches de développement modernes et efficaces. En éliminant la dépendance à l’égard d’anciens systèmes, ce produit permet aux organisations d’adopter des solutions de cybersécurité de pointe.