WTW lance une nouvelle offre Cyber pour les PME et ETI

octobre 2024 par Marc Jacob

La Facilité Cyber de WTW, créé en partenariat avec un leader du marché de l’assurance cyber, offre une couverture complète dédiée aux PME et ETI (ayant un chiffre d’affaires de moins de 500 millions d’euros) et accessible rapidement et simplement.

Un accès simplifié : un questionnaire de 6 à 8 questions qui génère automatiquement des devis afin de permettre aux PME et ETI d’obtenir une couverture rapidement et efficacement.

Le soutien d’experts : les PME et les ETI bénéficient d’un accès direct à des experts en cybersécurité, qui leur offrent conseils et soutien pour renforcer leur résilience cyber.

Des avantages compétitifs : la combinaison d’une tarification attractive, d’une couverture complète et de l’expertise de WTW offre aux PME et ETI un niveau de protection cyber inégalé jusqu’à présent.

Une couverture complète : comprenant l’indemnisation des pertes d’exploitation, des conséquences des incidents ou pannes survenus chez les fournisseurs / prestataires, ainsi que l’indemnisation des rançongiciels, de la cyber extorsion, de la fraude informatique et du piratage téléphonique. Elle inclut aussi les frais de récupération des données perdues ou corrompues afin de préserver l’intégrité financière et la réputation de l’entreprise.