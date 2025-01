WSO2 partage ses prédictions pour l’année à venir

janvier 2025 par WSO2

Asanka Abeysinghe, CTO de WSO2

Cette année, l’ingénierie des plateformes a connu des avancées significatives, les organisations cherchant à concevoir des systèmes plus évolutifs et performants. Kubernetes a poursuivi son adoption rapide en s’imposant comme la norme pour l’orchestration des conteneurs, simplifiant les déploiements dans divers environnements.

Les grands modèles de langage (LLMs) sont devenus une tendance majeure, avec de nombreuses entreprises désireuses de les intégrer dans tous les aspects de leurs opérations, parfois au-delà de leurs applications concrètes.

En 2025, les entreprises se concentreront davantage sur la création de valeur en renforçant leurs capacités métier et en poursuivant leur modernisation numérique. Des technologies fondamentales telles que la gestion des API, l’intégration, ainsi que la gestion des identités et des accès seront largement adoptées pour améliorer les opérations et la sécurité. Les entreprises chercheront également à accroître la productivité des développeurs grâce à des plateformes internes dédiées (IDPs) et en exploitant les services SaaS standards tout en créant des différenciateurs uniques.

Par ailleurs, l’IA agentique, alimentée par de petits modèles de langage (SLMs), stimulera le développement de systèmes plus autonomes. Les stratégies d’IA seront de plus en plus dirigées par des Chief AI Officers (CAIOs) pour aligner les innovations sur les objectifs métiers. Les stratégies de cloud hybride progresseront grâce à la repatriation vers le cloud et à une adoption accrue de Kubernetes, offrant une flexibilité renforcée.

De plus, les avancées en informatique post-quantique commenceront à relever des défis computationnels complexes, garantissant une sécurité et des performances accrues à mesure que les technologies quantiques évolueront.

Christopher Davey, Vice-Président & Directeur Général – Gestion des API de WSO2

L’intégration croissante des services tiers et des données via des API, ainsi que la transition vers des déploiements multi-cloud, hybrides et les déploiements basés sur des conteneurs cloud-native, redéfinissent le paysage de la gestion des API. Ces tendances entraînent la nécessité d’une gestion centralisée à travers des passerelles et des fournisseurs variés, ainsi que des capacités d’intégration avancées et des mesures de sécurité renforcées. De plus, le nombre croissant d’APIs et l’utilisation accrue de services et de données cloud externes, tels que l’IA, poussent les organisations à adopter une gouvernance des API plus complète et spécialisée, couvrant la conception, la sécurité et l’exécution.

Cette complexité croissante amplifie les risques liés à la sécurité, la conformité, la gouvernance des données et les coûts, nécessitant une plus grande visibilité et un meilleur contrôle tout au long du cycle de vie des API. À mesure que la gestion des API évolue, elle doit garantir la stabilité, la flexibilité et une intégration complète avec des capacités fondamentales, telles que l’intégration, la gestion des identités et des accès, qui sont essentielles pour une intégration sécurisée et conforme des services divers. En 2025, ces tendances se poursuivront, avec un accent croissant sur les technologies émergentes telles que l’informatique quantique et les avantages et risques associés. Les plateformes API devront suivre le rythme, en offrant un support natif pour les normes évolutives et la scalabilité nécessaire pour répondre aux exigences des environnements hautement automatisés et cloud-native.

Geethika Cooray – Vice-Présidente et genral manager IAM de WSO2

En 2024, nous avons observé la maturation des solutions IAM dans des domaines tels que le contrôle d’accès, se transformant en facilitateurs d’expériences numériques exceptionnelles. L’adoption rapide de l’authentification sans mot de passe, de l’identité décentralisée et des capacités basées sur l’IA a redéfini la manière dont les organisations protègent à la fois la sécurité et la commodité des utilisateurs.

En 2025, nous anticipons de nouvelles innovations à mesure que les écosystèmes numériques se développent. La convergence de l’identité et de l’expérience client poussera les entreprises à adopter des plateformes de Gestion des Identités et des Accès Client (CIAM), offrant des parcours sécurisés et fluides, en convergeant des domaines tels que la gestion des accès, la vérification d’identité et les plateformes de données clients.

Les évolutions réglementaires pousseront également les organisations à adopter des cadres IAM axés sur la confidentialité, en réponse aux attentes croissantes des consommateurs en matière de transparence et de contrôle. Dans ce contexte, l’IAM ne sera plus un processus en arrière-plan, mais un avantage stratégique influençant directement la confiance et la fidélité des clients envers la marque.

Mifan Careem – Vice-Président Senior & Chief Solutions Officer, WSO2

De 2020 à 2023, le secteur de la santé a occupé une place centrale en réponse à la pandémie mondiale. L’interopérabilité, l’accès aux données, les consultations virtuelles et la télémédecine sont devenus des technologies essentielles et salvatrices, démontrant l’impact majeur de la technologie et des logiciels dans les domaines de la santé et du bien-être.

Nous prévoyons qu’à partir de 2025, l’accent se déplacera vers l’expérience des clients (patients/membres), la productivité des développeurs et la compétitivité à l’ère numérique. Cela reflète également une transition où de nombreuses organisations passeront du statut de simples entreprises habilitées par la technologie à celui d’entreprises technologiques à part entière. Nous anticipons également une multitude de startups cherchant à résoudre des problèmes complexes de santé grâce aux logiciels et à la technologie.

L’expérience client impliquera de fournir un accès fluide aux données personnelles à travers les réseaux via l’interopérabilité, ainsi qu’une expérience IAM sans friction grâce aux plateformes CIAM inter-réseaux. L’amélioration de la productivité des développeurs et le lancement de produits numériques de meilleure qualité s’appuieront sur des technologies sous-jacentes plus puissantes, des cadres logiciels robustes, l’IA générative (GenAI) et des plateformes internes dédiées aux développeurs.

Kanchana Wickremasinghe – Vice-Présidente et Directrice Générale de Choreo, WSO2

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique joueront un rôle crucial dans les plateformes développeur internes (IDPs), permettant l’automatisation des tâches routinières, la prédiction des comportements des développeurs et la fourniture de recommandations personnalisées.

Les IDPs mettront l’accent sur l’expérience développeur, avec des fonctionnalités telles qu’une intégration personnalisée, des workflows adaptés et des retours en temps réel. Cela se traduira par une satisfaction accrue des développeurs, une réduction du turnover et une productivité améliorée.

Selvaratnam Uthaiyashankar – Vice-Président Senior & Directeur Général Intégration, WSO2

En 2024, les fournisseurs de solutions d’intégration ont intégré davantage de fonctionnalités basées sur l’IA générative (GenAI) dans leurs produits pour simplifier leur utilisation et améliorer l’expérience globale des développeurs, une tendance qui devrait se poursuivre en 2025 et au-delà.

De plus en plus de fournisseurs ajouteront des fonctionnalités alimentées par l’IA, telles que la génération de code basée sur le langage naturel, la génération de cas de test, la création automatique de documentation et le support pour développer des applications GenAI. Grâce aux avancées en GenAI, il sera possible de mettre en œuvre de nouveaux scénarios passionnants dans des cas d’utilisation axés sur l’intégration, tels que le traitement intelligent de documents et l’automatisation intelligente des processus. En plus des tendances liées à l’IA, nous observons un élan croissant en faveur des architectures orientées événements, nécessitant des intégrations et des flux de données basés sur les événements. Enfin, nous prévoyons également que les fournisseurs ajouteront ou renforceront leurs capacités pour les intégrations EDI/B2B.