WSO2 nommé global leader dans l’édition 2024 du KuppingerCole CIAM Platforms Leadership Compass

juin 2024 par Marc Jacob

WSO2 a été nommé global leader, leader produit, leader de l’innovation et leader du marché dans le rapport 2024 CIAM Platforms Leadership Compass de KuppingerCole Analysts, publié le 3 juin 2024. Ce rapport est basé sur l’évaluation par KuppingerCole de 24 fournisseurs leaders sur le marché de la gestion des identités et des accès clients (CIAM), également connu sous le nom d’IAM client.

Depuis la publication du précédent CIAM Platforms Leadership Compass en 2022, l’éventail des cas d’utilisation du CIAM s’est considérablement élargi, passant du business-to-consumer (B2C) à une série de modèles business-to-business (B2B). Selon le rapport 2024 de KuppingerCole, "Historiquement, le "C" de CIAM était généralement considéré comme représentant les consommateurs. Le CIAM a d’abord évolué pour répondre aux demandes des applications orientées vers le consommateur qui sont fonctionnellement différentes de l’IAM des salariés ou de l’entreprise. Il s’agit toujours des principaux types de cas d’utilisation auxquels les solutions CIAM répondent. Cependant, les systèmes CIAM se sont également adaptés aux scénarios des clients B2B. Certains fournisseurs indiquent que le segment CIAM B2B croît plus rapidement que les implémentations purement B2C. De plus, avec le passage de nombreuses organisations au modèle Identity Fabrics, il est nécessaire que les solutions CIAM répondent aussi bien aux cas d’utilisation B2B que B2C."

"Nous nous sommes attachés à donner à nos clients la flexibilité nécessaire pour prendre en charge leurs scénarios CIAM B2B et B2C afin de faire évoluer les modèles commerciaux, d’élargir leur portée commerciale et d’accélérer la mise sur le marché, tout en adaptant facilement leur expérience client à des publics distincts afin d’optimiser l’engagement des utilisateurs ", a déclaré Geethika Cooray, VP WSO2 general manager of identity and access management at WSO2. "Nous sommes honorés d’être reconnus comme leader dans les catégories générales, produits, innovation et marché du rapport 2024 CIAM Platforms Leadership Compass de KuppingerCole. Nous y voyons une validation de notre engagement à offrir des solutions CIAM qui soutiennent les modèles d’affaires numériques de plus en plus sophistiqués des entreprises, tout en créant des expériences numériques riches et fiables qui stimulent l’adoption, la fidélité et la croissance des clients."

Évaluation des capacités CIAM de WSO2

Le rapport 2022 CIAM Platforms Leadership Compass a évalué la suite de solutions de WSO2 pour l’IAM/CIAM, y compris le logiciel libre WSO2 Identity Server, la solution SaaS à locataire unique WSO2 Private Identity Cloud, et l’identité en tant que service (IDaaS) d’Asgardeo. Le rapport a attribué à WSO2 le classement le plus élevé, " fortement positif ", dans quatre des cinq catégories : sécurité, déploiement, interopérabilité et facilité d’utilisation, ainsi qu’un classement " positif " dans la catégorie fonctionnalité. Le leadership de WSO2 dans les catégories produit, innovation et marché a permis à l’entreprise d’être nommée leader global dans le rapport.

En évaluant WSO2, l’analyste en chef de KuppingerCole, John Tolbert, note dans le rapport : "Leurs solutions sont conçues pour les développeurs et sont donc très extensibles. Toute organisation qui a besoin d’un CIAM moderne et centré sur les développeurs devrait avoir WSO2 sur sa liste de présélection".

Permettre aux développeurs d’exploiter la puissance de CIAM

La suite CIAM de WSO2 gère plus d’un milliard d’identités chaque année pour les entreprises et les organisations gouvernementales du monde entier. Les produits extensibles et pilotés par API permettent aux développeurs d’exploiter la puissance de CIAM sans être des experts en sécurité dans leur environnement préféré : sur site, cloud privé, SaaS ou hybride. Ils intègrent la capacité de fédérer, d’authentifier et de gérer les identités, d’établir des passerelles entre des protocoles d’identité hétérogènes et de sécuriser l’accès aux applications web et mobiles ainsi qu’aux points d’extrémité basés sur l’API.

S’appuyant sur les capacités B2C éprouvées des offres IAM/CIAM de WSO2, les nouvelles versions de WSO2 Identity Server, WSO2 Private Identity Cloud et Asgardeo IDaaS offrent toutes des fonctionnalités étendues de gestion des organisations B2B, ce qui permet aux organisations de créer plusieurs niveaux de hiérarchies organisationnelles B2B. Pour en savoir plus sur les solutions CIAM de WSO2, visitez le site https://wso2.com/identity-and-access-management/ciam.