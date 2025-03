WSO2 lance l’automatisation basée sur l’IA pour la gestion des identités et des accès

mars 2025

Les développeurs de logiciels d’entreprise doivent de plus en plus aller au-delà de leurs compétences de base pour créer des applications sécurisées et des expériences numériques. WSO2 répond à cette demande avec l’introduction de nouvelles capacités intégrées basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser les processus liés à l’IAM (Identity and Access Management). Les fonctionnalités sont généralement disponibles sur les trois offres de gestion des identités et des accès (IAM) de l’entreprise : le logiciel open-source WSO2 Identity Server (OSS), Asgardeo identity as a service (IDaaS) et WSO2 Private Identity Cloud.

WSO2 fera la démonstration des nouvelles capacités d’IA pour l’IAM à WSO2Con 2025, qui aura lieu du 18 au 20 mars 2025 à Barcelone (Espagne). En outre, l’entreprise profitera de l’événement pour présenter en avant-première de nouvelles fonctionnalités permettant de mettre en œuvre des applications basées sur l’IA, qui seront déployées au deuxième trimestre de 2025.

Les nouvelles versions du produit WSO2 s’appuient sur les capacités éprouvées d’IAM de WSO2 Identity Server, Asgardeo et Private Identity Cloud. Collectivement, ils gèrent plus d’un milliard d’identités dans le monde entier et prennent en charge une gamme de scénarios, y compris IAM client (CIAM) business-to-business (B2B) CIAM et IAM gouvernement-à-citoyen (G2C), entre autres. Parce que les trois produits partagent la même base de code et l’interface utilisateur (IU), les clients WSO2 disposent d’une flexibilité sans précédent pour migrer entre les déploiements cloud, sur site et hybrides tout en offrant aux développeurs une expérience utilisateur uniforme et inégalée, aux consommateurs et autres utilisateurs.

Les dernières versions des produits IAM étendent également le leadership de WSO2 en fournissant une fonctionnalité complète pour les scénarios commerciaux complexes IAM et CIAM B2B, améliorent l’extensibilité pour faciliter la personnalisation et ajoutent la vérification d’identité et la sécurité post-quantique.

Productivité accrue grâce à l’automatisation pilotée par l’IA

WSO2 Identity Server, Asgardeo et Private Identity Cloud offrent le support CIAM B2B le plus complet du marché. Avec WSO2, les entreprises peuvent facilement intégrer leurs clients et leurs consommateurs, déléguer l’administration à leurs clients, gérer avec souplesse des hiérarchies d’organisation complexes à plusieurs niveaux et prendre en charge l’ensemble du portefeuille d’applications B2B de leurs clients.

Les derniers produits WSO2 IAM ajoutent trois nouvelles fonctionnalités pour faciliter les implémentations CIAM B2B. Tout d’abord, la fonctionnalité améliorée de sous-organisation IAM permet aux clients de se connecter une seule fois pour accéder à plusieurs clients et sous-organisations ou marques au sein de ces clients. Deuxièmement, de nouvelles capacités d’usurpation d’identité permettent aux administrateurs de l’organisation principale d’agir au nom de l’organisation de leur client. Enfin, la prise en charge d’options distinctes de marque et de notification facilite la personnalisation, y compris la marque spécifique à l’application pour les interfaces utilisateur orientées vers le consommateur.

Soutien B2B étendu et complet

Extensibilité et sécurité accrues

WSO2 s’appuie sur la forte extensibilité fournie par WSO2 Identity Server via Java avec une nouvelle architecture d’extension de produit basée sur API qui fonctionne avec les trois produits IAM : WSO2 Identity Server, Asgardeo et Private Identity Cloud. Désormais, les développeurs d’entreprise peuvent personnaliser leur expérience – même dans un environnement SaaS (logiciel en tant que service) simplifié – en utilisant n’importe quel langage pour construire et déployer des extensions où ils le souhaitent, en les connectant via des API. Les organisations peuvent ensuite contrôler l’exécution de ces extensions avec des règles personnalisées.

De plus, les produits IAM de WSO2 présentent un certain nombre d’améliorations en matière de sécurité : La prise en charge intégrée de la cryptographie sécurisée post-quantique protège contre la capacité d’un ordinateur quantique à déchiffrer les techniques cryptographiques traditionnelles. L’intégration avec OnFido offre des capacités avancées de vérification d’identité (IDV). L’intégration avec Sift permet la prise de décision en matière de fraude par intelligence artificielle. Enfin, un mandataire d’identité souveraine du partenaire InCountry offre la possibilité d’isoler les données d’identité dans d’autres pays pour répondre aux exigences réglementaires.

– Disponibilité

Les nouvelles fonctionnalités, autres que la fonctionnalité d’IA agentique, sont toutes disponibles dès maintenant avec WSO2 Identity Server 7.1 et les dernières versions d’Asgardeo et de WSO2 Private Identity Cloud. Plus de détails sont disponibles dans l’article de blog sur le produit IAM publié aujourd’hui. De plus, les développeurs et autres professionnels de la technologie peuvent visiter le site Web de WSO2 pour télécharger WSO2 Identity Server 7.1 et essayer Asgardeo gratuitement et en savoir plus sur WSO2 Private Identity Cloud.