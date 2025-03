WSO2 annonce une mise à jour de Choreo

WSO2 annonce une mise à jour de Choreo, sa plateforme de développement interne (IDP) native à l’IA en tant que service. Conçue pour accélérer l’innovation des entreprises, cette version introduit deux fonctionnalités transformatrices : une perspective d’ingénierie de plateforme qui permet aux équipes de définir et de gérer l’infrastructure à l’échelle et des capacités d’intelligence artificielle (IA) qui amplifient la productivité des équipes d’ingénierie de plateforme et de logiciel. Initialement disponible en tant que service cloud, la solution Choreo IDP est également proposée pour la première fois sous la forme d’un logiciel open-source téléchargeable, ce qui optimise la flexibilité de déploiement des entreprises.

Dans un paysage où les entreprises s’efforcent d’exploiter l’IA pour obtenir un avantage concurrentiel, Choreo élimine les goulets d’étranglement des écosystèmes de développement complexes. La plateforme rationalise la livraison de logiciels, les opérations et l’ingénierie d’entreprise, permettant aux équipes de se concentrer sur la création de valeur commerciale. WSO2 présente la dernière version de Choreo à la WSO2Con 2025, qui se déroule du 18 au 20 mars 2025 à Barcelone, en Espagne.

Une plateforme pour les développeurs de plateforme

Choreo offre une plateforme unifiée aux équipes d’ingénierie de plateforme, DevOps et de fiabilité des sites pour configurer et gérer l’infrastructure, les pipelines d’intégration continue/livraison continue et les environnements, et opérer en toute sécurité à l’échelle. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

• Le traitement avancé des pipelines : Les pipelines CI personnalisables et les options de déploiement parallèle prennent en charge les architectures multi-cloud et les correctifs rapides.

• Les plans de données en libre-service (bêta) : Les clients peuvent transformer les clusters Kubernetes en plans de données Choreo entièrement gérés et prêts pour la production via une interface utilisateur intuitive.

• FinOps avec l’IA : les perspectives basées sur l’apprentissage automatique identifient les modèles de coûts, détectent les anomalies et recommandent des optimisations, donnant ainsi les moyens d’une gestion proactive des coûts du cloud.

• Les alertes sur les applications : Les équipes peuvent surveiller les applications en fonction des métriques et des journaux et recevoir des alertes automatiques.

• La prise en charge des pipelines locaux et de l’observabilité : Les organisations ont désormais la possibilité d’exécuter des pipelines et des mesures d’observabilité entièrement au sein de l’infrastructure gérée par le client afin d’offrir davantage de contrôle, de visibilité et de flexibilité.

Ensemble, ces capacités permettent aux ingénieurs de plateforme d’adopter une plateforme de développement interne native dans le nuage qui leur permet de répondre de manière dynamique à l’évolution des besoins des développeurs et de maintenir la conformité et le contrôle tout en permettant aux développeurs d’être en libre-service et de se concentrer sur la création d’expériences numériques.

Productivité accrue pour les ingénieurs logiciels

Choreo soutient les ingénieurs logiciels avec un Copilot pour la documentation et les tests assistés par l’IA, une place de marché d’entreprise, la gestion des API, la gestion des bases de données, des caches et de Kafka, et la prise en charge d’une architecture basée sur les cellules. Les nouvelles capacités comprennent :

• La prise en charge des clés API : Choreo simplifie la sécurité des API en prenant en charge l’utilisation de clés de chiffrement pour les API utilisées par les machines.

• Les Pipelines Hotfix : Les nouveaux pipelines de déploiement de correctifs de Choreo permettent aux équipes de déployer plus rapidement les correctifs en cas d’urgence dans les environnements de production.

• La gestion rationalisée de la configuration : Choreo permet de réduire la redondance, de simplifier le déploiement et de minimiser les erreurs grâce à la prise en charge des groupes de configuration tenant compte de l’environnement et à la déclaration de configuration unifiée à travers les projets et les types de composants.

Nouvelle version logicielle open-source de Choreo IDP

WSO2 introduit également une version logicielle open-source de la plateforme de développement interne Choreo, prête à l’emploi. Désormais, les entreprises qui souhaitent une IDP qu’elles peuvent gérer sur site ou dans un cloud privé peuvent bénéficier de tous les avantages offerts par l’IDP Choreo en tant que service, y compris une plus grande productivité des équipes d’ingénierie logicielle et de plateforme, des économies significatives et un temps de mise sur le marché plus rapide.

Pour les développeurs de plateforme, Choreo offre un contrôle étendu sur la gestion de l’infrastructure, les flux de déploiement, la gouvernance de la sécurité, etc. Pour les développeurs, la plateforme offre des capacités en libre-service à travers la livraison de logiciels et l’ingénierie où les développeurs peuvent construire, déployer et exécuter des applications en utilisant des pipelines CI/CD automatisés, tout en tirant parti de la gestion des API intégrées, du maillage des services et des fonctions d’observabilité. Et pour les membres de l’équipe à travers l’organisation, les outils pilotés par l’IA favorisent une visibilité, une gouvernance et une productivité encore plus grandes.

Disponibilité et support

Les nouvelles fonctionnalités de Choreo sont généralement disponibles à l’exception des plans de données en libre-service actuellement en version bêta. Les développeurs et les ingénieurs de plateforme peuvent s’abonner à Choreo directement depuis WSO2 ou via les places de marché Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP). Plus de détails sont couverts dans l’article de blog sur le produit Choreo publié aujourd’hui.