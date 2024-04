WSO2 améliore la productivité des développeurs grâce à ses dernières offres de gestion et d’intégration des API

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Les développeurs peuvent désormais gérer les plans de données pour WSO2 API Manager et WSO2 API Platform for Kubernetes avec le même dispositif de contrôle, développer des intégrations dans VS Code à l’aide de Micro Integrator for VS Code, et utiliser des assistants IA pour rationaliser les efforts.

Les développeurs de logiciels font face à des demandes croissantes de fournir plus rapidement de nouvelles expériences numériques innovantes, mais ces expériences sont souvent basées sur un réseau complexe de données, de processus, de services et d’API qui doivent être tissés ensemble. WSO2 aide les développeurs à rationaliser leurs efforts et à augmenter leur productivité avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour WSO2 API Manager, WSO2 API Platform for Kubernetes (WSO2 APK), et WSO2 Micro Integrator.

Les progrès réalisés aujourd’hui sont les suivants :

– Un plan de contrôle unique et unifié gère à la fois les plans de données de WSO2 API Manager et de WSO2 APK, apportant une gestion puissante des API aux environnements Kubernetes.

– Le nouvel assistant de développeur WSO2 AI basé sur l’intelligence artificielle (IA) dans le plan de contrôle de WSO2 API Manager améliore la recherche dans le portail des développeurs et ajoute des tests d’API en langage naturel.

– La prise en charge de GraphQL dans WSO2 APK offre des capacités d’accès aux données précises aux API APK pour permettre une récupération plus efficace des données.

– La nouvelle extension WSO2 Micro Integrator pour Microsoft Visual Studio Code (VS Code) offre une interface graphique intuitive avec un AI MI Copilot pour simplifier le développement d’intégrations avec des invites en langage naturel.

"Dans leur volonté d’accélérer l’innovation, les équipes de développement logiciel ont adopté les applications composables et les microservices, mais elles ont également besoin d’une plus grande facilité et d’une plus grande efficacité de la part de leurs technologies de gestion et d’intégration des API de soutien", a déclaré Christopher Davey, vice-président et directeur général de WSO2 - unité d’affaires des logiciels API et d’intégration. "Grâce à nos nouveaux assistants basés sur l’IA, au plan de contrôle unifié pour WSO2 API Manager et WSO2 APK, et à l’extension WSO2 Micro Integrator pour VS Code, nous améliorons l’expérience de ces développeurs en leur offrant un environnement plus convivial, productif et à l’épreuve du temps qui s’aligne sur l’évolution de leurs besoins".

Une gestion de l’API plus solide et plus fluide



WSO2 propose deux offres logicielles open-source pour répondre aux diverses exigences de gestion des API des organisations du monde entier. WSO2 API Manager est la plateforme complète et leader de WSO2 pour la gestion du cycle de vie complet des API, qui exécute plus de 60 trillions de transactions chaque année à travers le monde. WSO2 APK, qui a été lancé en septembre 2023, a été conçu dès le départ pour tirer parti des forces inhérentes à Kubernetes tout en optimisant les pratiques et les flux de travail de gestion des API. Les dernières versions du produit permettent aux équipes de développement logiciel de tirer parti des atouts des fonctionnalités robustes du plan de contrôle de gestion des API de WSO2 API Manager et du plan de données efficace et optimisé pour le cloud de WSO2 APK au sein d’un environnement Kubernetes.

Dispositif de contrôle unifié. Les nouvelles versions de WSO2 API Manager et de WSO2 APK, disponibles dès aujourd’hui, peuvent être configurées pour permettre aux plans de données des deux produits d’être gérés par le plan de contrôle de WSO2 API Manager. Les APIs fonctionnant dans les passerelles WSO2 APK peuvent désormais bénéficier des capacités de gestion établies dans l’interface utilisateur (UI) de WSO2 API Manager et dans le Developer Portal/Marketplace. En conséquence :

– Les développeurs de logiciels bénéficient d’un processus de développement rationalisé avec une plateforme native de conteneurs et une gestion solide des API.

– Les architectes API peuvent concevoir des stratégies API complètes à l’aide d’une plateforme unifiée.

– Les chefs d’entreprise d’API peuvent déployer efficacement un grand nombre d’API de manière évolutive et rentable.

Assistant développeur WSO2 IA. Grâce au dispositif de contrôle, les utilisateurs de WSO2 API Manager et de WSO2 APK ont également accès à la version bêta d’un nouvel assistant intelligent qui utilise le langage naturel pour améliorer la productivité des développeurs. WSO2 AI Developer Assistant comprend actuellement :

– Recherche basée sur l’IA pour le portail des développeurs : Les développeurs peuvent simplement décrire ce qu’ils doivent faire et recevoir rapidement des recommandations sur les API les plus pertinentes.

– Tests d’API basés sur l’IA : Les développeurs peuvent améliorer la vitesse, l’efficacité et la précision des tests d’API via des échantillons de test générés automatiquement, des suggestions sur les chemins de test efficaces et des pointeurs vers les ressources d’API les plus pertinentes pour tester un scénario spécifique.

Support GraphQL pour WSO2 APK. La dernière version de WSO2 APK prend en charge le langage de requête GraphQL, de sorte que les développeurs et les consommateurs d’API peuvent demander à leurs services les données spécifiques dont ils ont besoin. Il en résulte un développement simplifié, une meilleure maintenabilité du code, une plus grande efficacité et une plus grande flexibilité.

Développement d’une intégration simplifiée

WSO2 Micro Integrator est un produit d’intégration complet et open-source qui rationalise la connectivité entre les applications, les services, les données et le cloud à l’aide d’une expérience de conception graphique low-code tout en offrant la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les déploiements de type microservices et ESB (Enterprise Service Bus).

Afin de fournir un environnement de développement moderne, intuitif et efficace pour WSO2 Micro Integrator, WSO2 présente l’extension WSO2 Micro Integrator pour VS Code, qui sera disponible en avant-première pour les développeurs le 7 mai 2024, le premier jour de la WSO2Con.

Conçue pour améliorer le flux de travail et l’expérience des projets d’intégration, elle permet aux développeurs de tirer parti de l’éditeur VS Code, populaire et convivial, et s’intègre de manière transparente aux plates-formes cloud pour l’interaction avec les services et les API cloud.

L’extension comprend également MI Copilot pour le développement assisté par l’IA. MI Copilot permet aux développeurs de décrire leur problème d’intégration en langage naturel et de laisser MI Copilot générer automatiquement les configurations requises. Cela réduit considérablement le temps de configuration, rationalise le développement et permet aux développeurs d’être plus rapidement productifs.