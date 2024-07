WSO2 a été reconnu par Forrester Research. comme un leader dans le rapport The Forrester Wave™

juillet 2024 par Marc Jacob

Les conclusions du rapport sont basées sur une évaluation de 24 critères des 15 fournisseurs que Forrester a identifiés comme étant les fournisseurs de logiciels de gestion d’API qui comptent le plus.

Le rapport Forrester Wave™ : API Management Software, Q3 2024 rapport note que, " Le rôle central d’une solution de gestion des API est de gérer les relations entre les fournisseurs d’API et les utilisateurs d’API, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’entreprise. À cette fin, les organisations ont un besoin croissant de gestion des produits API, de gouvernance automatisée des API sur différentes passerelles, et de passerelles cloud-natives. Les programmes d’API ont des cas d’utilisation, des styles de gouvernance, des modèles commerciaux et des processus de livraison très variés, ce qui entraîne une grande variation de l’étendue et de la profondeur que les acheteurs attendent de leur logiciel de gestion d’API.



Évaluation des capacités de gestion des API de WSO2

Dans la catégorie stratégie, WSO2 a obtenu la meilleure note possible pour les critères suivants : vision, innovation, écosystème de partenaires et adoption. De plus, dans la catégorie de l’offre actuelle, WSO2 a obtenu la meilleure note possible pour la gestion des produits API, la politique et la sécurité API, la gestion formelle du cycle de vie, l’architecture et les options de déploiement, ainsi que pour trois autres critères.

" WSO2 offre un large éventail de fonctionnalités pour les stratégies d’API avancées ", note le Forrester Wave™ : API Management Software, Q3 2024 report. Le rapport poursuit en indiquant que " WSO2 répond à de nombreux besoins, notamment ceux des acheteurs souhaitant une gouvernance solide des cycles de vie des API, un accent sur les microservices, l’expansion de la gestion des API au-delà de l’API REST, ou la monétisation directe des API. "

La gestion des API pour répondre aux diverses demandes d’aujourd’hui

WSO2 propose trois offres pour répondre aux diverses exigences de gestion des API des organisations du monde entier. WSO2 API Manager est la plateforme open-source complète et leader de WSO2 pour la gestion du cycle de vie complet des API, qui exécutent plus de 60 trillions de transactions chaque année à travers le monde. WSO2 API Platform for Kubernetes (WSO2 APK) est un logiciel open-source qui a été conçu dès le départ pour tirer parti des forces inhérentes à Kubernetes tout en optimisant les pratiques et les flux de travail de gestion des API. Choreo for API Management est une plateforme complète de logiciel en tant que service (SaaS) pour le développement d’API de niveau entreprise afin de créer, déployer, exécuter et gérer des API et des services dans de multiples environnements.