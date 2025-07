wpd et Equinix poursuivent leur collaboration et inaugurent le parc éolien de Château-Garnier

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Nouvelle étape clé dans le partenariat entre le développeur éolien wpd et Equinix, Inc. : les deux entreprises ont inauguré, vendredi dernier, le parc éolien dit « des Brandes Communales » de Château-Garnier, en présence des élus, habitants et partenaires. Cet événement est la concrétisation de l’accord signé l’an dernier, plus gros contrat d’achat d’électricité (PPA) éolien jamais signé en France. Le parc éolien de Château-Garnier est l’un des sept parcs éoliens faisant parti de l’accord. Il permettra de couvrir les 11 datacenters d’Equinix en France.

Energies renouvelables et numérique : un projet ancré localement qui contribue à la décarbonation du numérique

Le parc éolien des Brandes Communales de Château-Garnier illustre la complémentarité entre le développement des énergies renouvelables et les besoins énergétiques croissants du numérique, auxquels elles peuvent répondre rapidement par une électricité verte produite localement.

Ce contrat d’achat d’électricité verte sur le long terme (PPA) signé sur 20 ans comprend quatre projets de parcs éoliens en Nouvelle-Aquitaine, dont le parc éolien de Château-Garnier, ainsi que deux dans les Hauts-de France et un dans les Pays de la Loire pour une production annuelle totale de 300GWh . Ces sept parcs éoliens ont déjà été mis en service. Les contrats soutiendront donc la production d’énergies renouvelables en France jusqu’en 2045. Les garanties d’origine (GO) générées par le projet seront attribuées aux 11 sites de Datacentres qu’Equinix exploite en France.

Ce PPA réaffirme ainsi l’engagement d’Equinix en matière de développement durable pour atteindre Zéro émission nette d’ici 2040.

Grégoire Simon, président de wpd France affirme : « Ce type de contrat d’achat d’électricité joue un rôle structurant dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone, en apportant une visibilité de long terme aux producteurs comme aux entreprises engagées dans leur transition énergétique. Pour wpd, les PPA représentent un levier stratégique pour diversifier les modes de financement et accélérer le développement de nos projets éoliens en France. »

Régis Castagné, directeur général d’Equinix France précise : « L’inauguration du parc éolien de Château-Garnier est la première concrétisation d’un accord stratégique pour Equinix et la poursuite de nos ambitions environnementales. Ce premier site et les prochains 6 autres projets vont contribuer à injecter de l’énergie renouvelable dans le réseau français et réduire l’impact environnemental du secteur. C’est grâce à des entreprises tels que wpd, qui nous permettent de verdir le mix énergétique français, que nous continuons à soutenir une croissance du numérique plus vertueuse. »

Un projet soutenu localement, répondant aux besoins énergétiques actuels de la région

Le projet éolien des Brandes Communales de Château Garnier a été initié en 2013 sur le territoire. Ce projet est le fruit de 10 années de concertation et de collaboration entre l’ensemble des acteurs locaux et des intervenants. Les élus de Château Garnier ont depuis le début apporté leur soutien, et les acteurs locaux ont été moteur dans le développement de ce projet via un comité de pilotage ouverts aux habitants, élus et associations locales.

En juin 2024, une campagne de financement participatif a permis aux habitants d’investir directement dans le projet. 447 000 € ont été récoltés auprès de 229 personnes.

La commune et ses habitants bénéficieront également de mesures d’aménagement et de protection de la biodiversité locale, comme l’aménagement de la place principale de la commune, l’aménagement de l’étang de la base de loisirs, la création de nouveaux sentiers de randonnées, l’enfouissement de réseaux électriques, ainsi que la création d’une mare et la plantation de haies.

Enfin, le parc éolien générera des retombées économiques et fiscales pour les collectivités (commune, intercommunalité et département) : la commune de Château-Garnier verra ainsi sa capacité d’autofinancement augmenter de près de moitié et l’ensemble des collectivités bénéficieront d’un budget annuel de 114.000, qui pourra être réinvesti dans le financement des projets locaux.

Les chiffres clés du parc éolien des Brandes Communales de Château Garnier :

• 3 éoliennes

• 180 m en bout de pale

• 12,6 MW de puissance installée et 34 000 MWh de production annuelle