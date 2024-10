Worteks lance W’aaS

octobre 2024 par Marc Jacob

Worteks, société d’expertise Open Source, annonce le lancement d’une nouvelle solution d’hébergement infogérée et souveraine, W’aaS (Worteks as a Service). Conçue pour répondre aux besoins des applications les plus critiques, W’aaS offre un hébergement hautement sécurisé, performant et entièrement personnalisé.

W’aaS est une solution d’hébergement souveraine, conçue pour garantir la protection et la pérennité des données critiques de ses utilisateurs. Hébergée exclusivement en France, cette offre repose actuellement sur des infrastructures distribuées dans trois datacenters distincts et interconnectés via un réseau privé de fibres optiques dédiées. Ce modèle assure non seulement une haute disponibilité des services, mais également une protection renforcée des données. La localisation en France des datacenters, exploités par des acteurs de droit français, met les données hébergées par W’aaS à l’abri des contraintes juridiques internationales (Privacy Shield, Cloud Act...).

Une souveraineté technologique adossée à des briques logicielles open source

En adoptant une approche 100% Open Source, Worteks garantit également une souveraineté technologique, en s’appuyant sur des briques logicielles éprouvées. L’indépendance vis-à-vis des solutions propriétaires et l’innovation collaborative permettent à W’aaS de proposer une transparence totale et une flexibilité sans précédent.

W’aaS est le fruit de plusieurs années d’expertise acquise par Worteks à travers des projets sur-mesure répondant aux plus hautes exigences de sécurité. Initialement réservée à des déploiements spécifiques, cette solution d’hébergement Open Source infogérée et souveraine est désormais accessible à toutes les entreprises et institutions recherchant une sécurisation optimale de leurs données.

L’offre W’aaS intègre des dispositifs avancés de résilience et de sécurité, avec des fonctionnalités telles que la gestion des accès sécurisés (IAM), le load balancing, des sauvegardes journalières redondées et des accès internet sécurisés. Ces mesures garantissent une continuité de service en cas de cyberattaques ou de pannes matérielles.

Par ailleurs, Worteks place la sécurité et la conformité au cœur de son offre. L’infrastructure de W’aaS est en cours de certification ISO 27001 et vise également les qualifications HDS et SecNumCloud, garantissant ainsi à ses utilisateurs un environnement de confiance pour héberger leurs données les plus sensibles.