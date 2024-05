World Password Day : renforcez la sécurité de vos mots de passe en entreprise

mai 2024 par Keeper Security

Protégez les comptes de médias sociaux de votre entreprise

Pour la sécurité de votre entreprise, il est crucial d’exiger que tous les comptes de médias sociaux, entre autres, soient protégés par des mots de passe forts et uniques, stockés et partagés de manière sécurisée. Et il est fondamental de prendre conscience que transmettre des mots de passe par e-mail ou SMS est une pratique risquée. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe facilite ainsi grandement cette tâche en générant des mots de passe robustes, en les stockant de façon chiffrée, et en permettant un partage sécurisé des informations d’identification. De plus, les gestionnaires de mots de passe offrent la possibilité de stocker les codes de double authentification (2FA). Ainsi, les employés n’ont plus besoin de recourir à des canaux non sécurisés pour obtenir les codes 2FA. Cette pratique réduit considérablement le risque de compromission des comptes. Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) associé au principe du moindre privilège limite également l’accès aux comptes de médias sociaux de l’entreprise aux seuls employés autorisés.

Les risques d’une gestion inadéquate des mots de passe

Malheureusement, de nombreuses entreprises négligent la sécurité de leurs mots de passe, ce qui les expose à des cybermenaces. Ces vulnérabilités commencent dès le processus d’intégration de clients, prestataires ou de nouveaux collaborateurs. Souvent, les mots de passe sont partagés de manière non sécurisée avec leur agence, via des e-mails ou des messages non chiffrés, créant ainsi des points de défaillance potentiels. Les mots de passe sont alors stockés de manière peu sûre, parfois dans des feuilles de calcul ou des fichiers texte, amplifiant les risques. Le recours à un même mot de passe pour tous les comptes est une autre erreur courante, permettant aux cybercriminels d’accéder à l’ensemble des comptes en cas de compromission.

L’heure est venue de passer à l’action

La Journée Mondiale du Mot de Passe nous rappelle l’importance cruciale de sécuriser nos comptes, notamment sur les réseaux sociaux en entreprise. Sans une gestion centralisée et sécurisée des mots de passe, nous exposons nos entreprises à des risques majeurs. Le recours à des gestionnaires de mots de passe représente désormais une nécessité pour garantir une sécurité optimale. Ne pas agir équivaut à laisser nos comptes et nos données sensibles à la merci des cybercriminels. Il est temps d’adopter une approche proactive pour protéger nos actifs numériques.