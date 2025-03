World Back-up Day - Sécuriser les sauvegardes en 2025 : un enjeu crucial pour les entreprises

mars 2025 par Xavier Bourdelois, Manager Avant-vente chez Commvault France

« Le principe des sauvegardes de données existe depuis presque aussi longtemps que l’ordinateur moderne, c’est-à-dire depuis le début des années 1950. Au fil des décennies, avec l’évolution de l’informatique, les méthodes de sauvegarde ont également progressé. D’abord stockées sur des bandes conservées sur site, elles reposent aujourd’hui sur des solutions cloud sophistiquées. Parallèlement, les cybercriminels ont affiné leurs stratégies. En 2025, l’un des principaux enjeux sera de sécuriser ces sauvegardes contre les intrusions malveillantes. Conscients des bénéfices qu’ils peuvent tirer en y introduisant des logiciels malveillants, ils piègent les entreprises dans un cercle vicieux où chaque restauration réactive le virus, rendant presque impossible toute récupération après une attaque.

Dans le paysage numérique actuel, les entreprises ne peuvent pas se permettre les interruptions prolongées qu’imposent ces attaques. C’est pourquoi le concept de « minimum viable company » (entreprise viable minimale) gagne en importance : il s’agit de la capacité à maintenir les opérations et les services essentiels même après un incident. S’appuyer uniquement sur des sauvegardes traditionnelles ne suffit plus pour garantir cette continuité. Il est désormais crucial d’assurer une récupération sans faille.

Les technologies d’analyse des menaces permettent aux entreprises de s’assurer que leurs sauvegardes sont propres et fiables. Mais au-delà de simples copies sécurisées, il est essentiel de pouvoir restaurer les systèmes critiques dans un environnement protégé, exempt de logiciels malveillants. C’est là qu’interviennent les « cleanrooms » basées sur le cloud : ces environnements isolés et sécurisés peuvent être activés et désactivés à la demande pour effectuer des tests ou restaurer des données, tout en limitant les coûts. Cette approche ne se limite pas à la récupération des données : elle englobe également la reconstruction des applications cloud, une tâche souvent plus longue et complexe lors d’une remise en état après une attaque. Grâce à l’automatisation, cette étape, qui pouvait autrefois prendre des jours, peut désormais être réalisée en quelques minutes, garantissant ainsi une reprise rapide et efficace.

Les sauvegardes restent un élément clé de la résilience face aux cyberattaques, mais elles ne suffisent plus à elles seules. Associées à des technologies avancées garantissant leur intégrité et à un environnement sécurisé pour leur restauration, elles deviennent un levier puissant pour assurer une véritable cyber-résilience. »