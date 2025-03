World Back Up 2025 : Pour OpenText, la gestion proactive des données est essentielle à la sécurité et à la durabilité des entreprises

mars 2025 par Greg Clark, directeur de la gestion des produits, sécurité des données, OpenText Cybersecurity

Le World Back Up est une initiative mondiale de sensibilisation à l’empreinte numérique, revêt une importance particulière en 2025. Avec l’adoption massive de l’intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs, les entreprises génèrent et stockent des volumes de données sans précédent. Cette accumulation pose des défis majeurs en termes de gestion, de sécurité et de conformité des données selon Greg Clark, directeur de la gestion des produits, sécurité des données, OpenText Cybersecurity :

« Alors que la mise en œuvre de l’IA dans tous les secteurs continue de croître, les entreprises dépendent de plus en plus des données pour la prise de décision basée sur l’IA et l’entraînement des modèles. Cette avancée technologique continue signifie que les organisations génèrent et stockent plus de données que jamais, ce qui les oblige à gérer leurs données de manière proactive - en commençant par la minimisation des données.

Les sauvegardes sont essentielles pour permettre aux entreprises de maintenir la continuité de leurs activités et de réagir rapidement en cas de cyberattaque. Toutefois, les entreprises doivent être attentives aux données qu’elles sauvegardent. Toutes les données ne sont pas critiques - 33 % sont redondantes, obsolètes ou insignifiantes (ROT). En identifiant et en éliminant les données inutiles et en retirant les applications obsolètes, les entreprises peuvent réduire considérablement leur surface d’attaque et renforcer leurs mesures de sécurité. Non seulement la minimisation des données garantit que les organisations sont plus résilientes face aux menaces de sécurité, mais elle contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle en libérant un stockage et des ressources précieuses. En outre, à mesure que l’adoption de l’IA se développe et que les réglementations évoluent, la minimisation des données excédentaires permet aux entreprises de mieux contrôler leurs informations sensibles, de réduire la complexité et le coût de la conformité et de protéger les opérations à l’échelle d’une organisation. »