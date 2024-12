Wipro et Netskope s’associent pour proposer des services de conseil en optimisation de la cybersécurité

décembre 2024 par Marc Jacob

Wipro Limited annonce son partenariat avec Netskope dans le but de fournir aux entreprises internationales un service intégré permettant d’optimiser et d’améliorer le niveau de cybersécurité des individus, des processus et des investissements technologiques.