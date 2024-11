Wipro anticipe une transformation majeure dès 2025, marquant un tournant technologique pour les entreprises !

novembre 2024

Selon Wipro, 2025 signera une nouvelle ère de connectivité, d’Intelligence Artificielle et de cybersécurité. Ces innovations ouvriront de nouvelles perspectives, mais appellent également au déploiement de stratégies adaptées pour maîtriser les défis de demain dans un monde de plus en plus digitalisé et interconnecté.

Les grandes tendances de 2025 seront les suivantes :

• 6G et IA : La 6G révolutionnera la connectivité avec une capacité accrue, une latence ultra-faible, et une sécurité renforcée. Couplée à l’IA, elle permettra le traitement de données en temps réel, des applications avancées en AR, VR, télésanté, et villes intelligentes. Cette connectivité étendue stimulera également les expériences immersives (holographiques, téléprésence) et nécessitera des réseaux IA performants, énergétiquement efficaces et sécurisés.

• Informatique Quantique : Anticipée comme une rupture dans la pharmaceutique, la cryptographie et la logistique, l’informatique quantique résoudra des problèmes complexes jusqu’alors insolubles. Elle facilitera la découverte rapide de médicaments, introduira des cryptographies résistantes aux attaques quantiques, et optimisera les chaînes d’approvisionnement en temps réel, impactant l’efficacité économique mondiale.

• Cloud Distribué : Devenant un pilier stratégique pour les entreprises, le Cloud distribué permettra des traitements de données proches de leur source, renforçant la réactivité et l’agilité des organisations. La convergence du Cloud avec l’IA favorisera des prises de décisions instantanées, permettant une innovation rapide et un avantage concurrentiel durable.

• Données Synthétiques et Gouvernance de l’IA : L’usage des données synthétiques s’intensifie, mais introduit des défis pour la gouvernance de l’IA, en particulier sur la qualité et la précision. Pour garantir des modèles d’IA fiables, il sera crucial de limiter les biais et d’assurer une intégration rigoureuse des divers formats de données.

• Cybersécurité Quantique : L’informatique quantique impose de nouveaux défis pour la cryptographie. Les entreprises, notamment dans les secteurs sensibles comme la finance et les télécoms, devront anticiper ces menaces avec des cryptographies résistantes aux attaques quantiques et des modèles d’IA adaptés, assurant la transition vers une sécurité renforcée pour les actifs critiques.

Ces grandes tendances dessineront les contours d’un nouveau paradigme pour les entreprises et la société. Les innovations qui marqueront 2025 apporteront autant d’opportunités que de défis, offrant un potentiel sans précédent en termes de performance, de réactivité et de sécurité. Pour rester compétitives, les entreprises devront adopter ces technologies tout en investissant dans des infrastructures résilientes, en renforçant leur gouvernance des données et en anticipant les enjeux de sécurité émergents.