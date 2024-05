Western Digital dévoile un SSD de bureau de 8 To

mai 2024 par Marc Jacob

Western Digital Corp. élargit son portefeuille SanDisk avec le nouveau SanDisk® Desk Drive de 8 To, sa capacité la plus élevée à ce jour sur un disque externe de bureau (SSD ). Dotée de la vitesse et de la fiabilité d’un SSD, cette nouvelle catégorie de disques offre aux créateurs de contenu et aux professionnels une solution simple pour sauvegarder et accéder rapidement à leurs photos, vidéos et fichiers haute résolution. Des professionnels de la photo et de la vidéo aux passionnés de technologie, un nombre croissant de créateurs numériques génèrent des quantités massives de contenu et ont besoin de solutions de stockage flexibles et de grande capacité pour en faire plus, plus rapidement.

Les principales caractéristiques du SanDisk Desk Drive sont les suivantes :

• Capacité - 4 To et 8 To* pour les collections de photos et de vidéos, les fichiers CAO ou les rendus 3D, les fichiers volumineux générés par l’IA, les bibliothèques musicales, les documents importants, etc.

• Performances - Accès plus rapide au contenu, même pour les fichiers les plus lourds comme les vidéos 8K, avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 000 Mo/s1, soit jusqu’à 4 fois plus rapide qu’un disque dur de bureau3.

• Sauvegarde - Sauvegardez rapidement vos photos, vidéos et fichiers avec les vitesses SSD en utilisant Apple Time Machine ou automatisez vos sauvegardes grâce au logiciel de sauvegarde téléchargeable Acronis® True Image™ pour Western Digital inclus2.

• Design - Le style compact et moderne, reconnu comme lauréat du Red Dot Design Award 20244, optimise l’espace de bureau et s’intègre naturellement dans tout environnement professionnel ou domestique.

• Compatibilité - Fonctionne avec Windows® ou macOS dès la sortie de la boîte avec le formatage exFAT, à l’aide du câble USB Type-C™ inclus.

Bénéficiant d’une garantie limitée de trois ans5, le SanDisk Desk Drive de 4 To* (prix de vente conseillé aux États-Unis : 379,99 $) et le SanDisk Desk Drive de 8 To* (prix de vente conseillé aux États-Unis : 699,99 $) sont disponibles dès à présent à l’achat sur la boutique Western Digital et auprès des détaillants, e-tailers et distributeurs SanDisk agréés.