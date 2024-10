Western Digital dévoile son disque dur UltraSMR

octobre 2024 par Marc Jacob

Western Digital annonce la disponibilité du disque dur UltraSMR avec la plus grande capacité au monde, jusqu’à 32 To, en s’appuyant sur la technologie d’enregistrement assisté par l’énergie (ePMR) pour les hyperscalers, les fournisseurs de services cloud (CSP) et les entreprises. Pour ceux qui recherchent un disque dur prêt à l’emploi pour les charges de travail intensives en données, la société propose également le disque dur ePMR CMR ayant la plus grande capacité au monde, jusqu’à 26 To, pour les clients des entreprises et du canal de distribution. Avec la première conception commerciale de 11 plateaux et une technologie éprouvée sur le terrain, ces nouveaux disques renforcent l’engagement de Western Digital à offrir une technologie de disque dur qui élève les standards en matière de capacité, de fiabilité et d’innovation.

Le cycle de données de l’IA est devenu un moteur de croissance pour l’industrie du stockage. À mesure que les systèmes d’intelligence artificielle deviennent plus sophistiqués, ils traitent et génèrent de vastes quantités de données qui doivent être stockées efficacement. Les HDD jouent un rôle crucial dans cet écosystème, gérant à la fois l’entrée des données, où elles sont collectées, ingérées et stockées, et la sortie, où le contenu IA est généré et préservé. Ce double rôle positionne les HDD comme un élément central du cycle de données de l’IA, garantissant que les données sont disponibles au moment voulu et stockées avec le TCO le plus bas.

Les nouveaux disques CMR de 26 To et UltraSMR de 32 To de Western Digital utilisent de nombreuses innovations technologiques pour permettre aux data centers de maximiser leur efficacité de stockage. En plus de l’ePMR, les disques intègrent OptiNAND™, ArmorCache™ et un actionneur à triple étage (TSA). Ils sont également dotés de la première plate-forme commerciale de 11 plateaux, ainsi que d’autres améliorations de conception. (A lire : Innover jusqu’à 11 : Western Digital augmente la capacité des disques durs, sans en changer la taille.

Disque dur SMR Ultrastar® DC HC690 de 32 To – Western Digital continue d’être leader dans l’industrie dans l’adoption de la technologie SMR, stimulant l’innovation pour offrir une capacité de stockage supérieure tout en réduisant le TCO. Désormais disponible, le disque dur UltraSMR Ultrastar DC HC690 de Western Digital, avec une capacité allant jusqu’à 32 To, soutient les objectifs des clients en matière de stockage de contenu à grande échelle à faible coût. Ces nouveaux disques durs offrent des performances séquentielles allant jusqu’à 257 MiB/s et consomment aussi peu que 5,5 W en veille, ce qui les rend idéaux pour les niveaux de données tièdes et froids.

Disque dur CMR Ultrastar DC HC590 de 26 To – Désormais disponible, le dernier disque dur CMR de Western Digital est un remplacement prêt à l’emploi pour la croissance continue de la capacité avec une base technologique fiable et éprouvée. Cette dernière génération de disques offre une capacité CMR inégalée, une qualification transparente, une intégration facile et une adoption rapide, tout en maintenant une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Le disque dur CMR Ultrastar DC HC590 de 26 To offre un taux de transfert soutenu allant jusqu’à 288 MiB/s et consomme aussi peu que 5,6 W en veille.

Plateformes de stockage hybrides Ultrastar Data60, Data102 – Les nouveaux disques durs Ultrastar sont en cours de qualification et d’intégration dans les plateformes de stockage hybrides Ultrastar Data60 et Data102 JBOD de la société, qui sont des solutions de stockage évolutives à haute densité, idéales pour les data centers modernes, les clouds privés et les analyses de big data. Ces plateformes offrent des configurations flexibles, pouvant accueillir jusqu’à 60 ou 102 disques durs, et peuvent fournir jusqu’à 3,26 Po de capacité brute. Des technologies clés comme IsoVibe™ et ArcticFlow™ garantissent une réduction des vibrations et un refroidissement optimisé, entraînant de meilleures performances et une fiabilité accrue. La disponibilité commencera d’ici la fin de l’année.

Disques durs WD Gold® SATA de 26 To – Spécifiquement conçus pour les intégrateurs de systèmes et les revendeurs, les nouveaux disques durs WD Gold de 26 To sont désormais disponibles dans le canal de distribution. Tirant parti des innovations de la plate-forme technologique Ultrastar, le disque dur WD Gold de 26 To offre une solution de stockage sans compromis, intégrant nos dernières innovations pour gérer des charges de travail continues et intenses en lecture/écriture dans les environnements systèmes commerciaux et d’entreprise les plus exigeants. Avec une garantie limitée de cinq ans3 soutenant jusqu’à 2,5 millions d’heures MTBF4 (durée moyenne entre pannes projetée), les disques WD Gold offrent des performances de stockage, une fiabilité, une durabilité et une flexibilité de capacité exceptionnelles pour les petites et moyennes entreprises et les professionnels de la création dont les données critiques et la production créative sont essentielles à leur succès.