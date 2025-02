Westcon-Comstor renforce les démonstrations de cybersécurité multi-fournisseurs avec des intégrations AWS

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le distributeur a ajouté les intégrations AWS à son 3D Lab, créé en 2022 pour permettre aux partenaires de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) d’évaluer et de valider les solutions de sécurité en fonction de cas d’utilisation spécifiques avant l’achat.

Les démonstrations de produits de Check Point Software, CrowdStrike, Infoblox, Palo Alto Networks et Zscaler peuvent désormais être effectuées dans un environnement AWS sécurisé, personnalisable et configurable.

Grâce aux intégrations avec les services AWS, les partenaires et leurs clients peuvent constater la valeur ajoutée qu’apportent les solutions multi-fournisseurs lorsqu’elles sont déployées sur AWS.

Créé par Westcon-Comstor en réponse à l’évolution du comportement d’achat des utilisateurs finaux, le 3D Lab est gratuit et accessible et accessible dans un délai de 48 heures après la demande.

Depuis son lancement, il a généré 200 millions de dollars de nouveaux revenus pour les partenaires basés dans la région EMEA, avec 26 cas d’usage expérimentés par environ 4 000 utilisateurs dans 45 environnements de laboratoire uniques.

L’ajout des intégrations AWS au 3D Lab marque une nouvelle étape dans la collaboration croissante entre Westcon-Comstor et le géant du cloud.

Au début de l’année dernière, le distributeur a lancé son programme AWS Marketplace, qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les partenaires en leur offrant une voie rationalisée et simplifiée pour effectuer des transactions sur la plateforme, avec l’appui de services de conseil et d’activation.

En novembre, Westcon-Comstor est devenu un distributeur AWS autorisé pour l’Europe, en complément d’un accord de distribution existant dans la région Asie-Pacifique (APAC).

L’intégration du 3D Lab permet un parcours fluide et holistique, où un partenaire peut valider une solution de sécurité dans un environnement AWS, l’acheter auprès de Westcon-Comstor via une offre privée AWS Marketplace ou par la voie traditionnelle, puis la vendre à un utilisateur final.