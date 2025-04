WatchGuard® Technologies annonce son adhésion à The Climate Pledge

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

WatchGuard® Technologies annonce son adhésion à The Climate Pledge. En signant cet engagement, WatchGuard franchit une étape majeure pour intensifier ses efforts en faveur d’un impact environnemental positif et mesurable, visant à garantir un avenir plus sain pour les générations actuelles et futures.

Conformément à cet engagement, WatchGuard prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3), en commençant par sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise veillera à ce que les choix de ses fournisseurs en matière de logistique, de fabrication et d’infrastructure cloud soient alignés avec ses objectifs de durabilité, contribuant ainsi à une réduction globale des émissions de carbone. WatchGuard continuera également à optimiser la gestion de l’empreinte carbone de ses installations, à améliorer les environnements de travail de son personnel et à minimiser l’impact des déplacements professionnels fréquents.

« Il serait facile d’attendre et de se conformer aux réglementations environnementales », note Jay Lindenauer, Head of Network Security et parrain exécutif de The Climate Pledge chez WatchGuard. « WatchGuard opère dans plus de vingt pays et vend à des organisations dans le monde entier. Nous constatons de première main l’impact du changement climatique sur les individus et les communautés. Nous valorisons la responsabilité et prenons des mesures décisives pour atténuer notre impact climatique. En signant The Climate Pledge, nous accélérons nos efforts pour devenir un fournisseur de cybersécurité neutre en carbone, convaincus que nos actions bénéficieront à tous nos clients, employés et populations à travers le monde. »

Co-fondé par Amazon et Global Optimism en 2019, The Climate Pledge est un engagement des entreprises à atteindre des émissions nettes nulles de carbone d’ici 2040. En tant que signataire, WatchGuard s’engage à :

Mesurer et rendre compte régulièrement des émissions de gaz à effet de serre.

Mettre en œuvre des stratégies de décarbonisation conformes à l’Accord de Paris, incluant des améliorations d’efficacité, des énergies renouvelables, des réductions de matériaux et d’autres stratégies d’élimination des émissions de carbone.

Neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement bénéfiques pour atteindre des émissions annuelles nettes nulles de carbone d’ici 2040.

Avec cette initiative, WatchGuard renforce ses efforts en matière de gestion environnementale, notamment dans les domaines de la conception écoénergétique, de la réduction des matériaux et de l’utilisation de matériaux recyclables dans ses appareils et emballages. L’entreprise exige également que ses fabricants soient certifiés ISO 14064, une norme internationale pour quantifier, surveiller, rendre compte et vérifier les émissions de gaz à effet de serre afin d’améliorer la transparence et la gestion des émissions de carbone.