Wasabi Technologies s’associe à Grass Valley pour permettre l’archivage simplifié sur le cloud des contenus médias pour les événements en direct

septembre 2024 par Marc Jacob

Wasabi Technologies annonce que Grass Valley, l’un des principaux fournisseurs de technologies pour l’industrie des médias et du divertissement, proposera au sein d’AMPP le stockage cloud à faible coût et à haute performance de Wasabi.

Les clients de Grass Valley pourront désormais mettre en place des flux de production média efficaces et flexibles pour la création, la gestion et la distribution de contenu d’événements en direct.

Aux quatre coins du monde, les organisations de médias et de divertissement sont à la recherche de solutions capables de rationaliser la création et la distribution de contenu tout en réduisant les coûts.

L’AMPP répond à ce besoin en fournissant des flux de travail agiles et définis par logiciel et en permettant aux clients de sélectionner les meilleures solutions sur une seule plateforme commune ainsi que de bénéficier d’un contrôle et d’une flexibilité ultimes. En associant ces capacités au stockage cloud fiable de Wasabi, qui n’impose aucun frais de sortie, les utilisateurs d’AMPP peuvent librement déplacer les actifs dans et hors du stockage Wasabi sans encourir de dépenses imprévisibles. L’intégration du stockage Wasabi peut désormais prendre en charge les applications AMPP pour l’archivage actif, la diffusion en direct et les workflow de montage.

Ensemble, Grass Valley et Wasabi permettent aux professionnels des médias d’innover en toute confiance, en s’assurant que leur contenu soit toujours accessible, protégé et prêt pour le prochain grand événement en direct.