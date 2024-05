Wasabi Technologies annonce une collaboration avec Dell Technologies

mai 2024 par Marc Jacob

Wasabi Technologies annonce une collaboration avec Dell Technologies, via le programme Extended Technologies Complete, afin d’offrir aux clients des solutions de cloud hybride pour la sauvegarde, la protection des données et la conservation à long terme.

À l’heure où le nombre de données connaît une croissance exponentielle, les organisations du monde entier ont besoin de solutions de stockage efficaces et rentables. La collaboration entre Wasabi et Dell répond à ce défi en fournissant des solutions de cloud hybride flexibles et efficaces permettant aux utilisateurs d’optimiser leurs processus de gestion des données tout en réduisant les coûts globaux.

Conservation sur le long-terme des données sur le cloud

Le cloud est devenu l’emplacement privilégié pour la conservation sur le long terme des données de sauvegarde et la reprise après sinistre. Les appliances PowerProtect Data Domain de Dell permettent de répliquer nativement les données dans Wasabi, offrant aux clients une solution complète de protection des données pour le stockage sur site avec une conservation à long terme sur le cloud. En outre, Wasabi s’intègre à Dell NetWorker CloudBoost pour permettre aux clients NetWorker existants de bénéficier d’une conservation à long terme sur le cloud.

« La collaboration entre Wasabi Technologies et Dell Technologies donne lieu à une solution puissante pour les organisations confrontées à la croissance des données » constate Dave McCarthy, research vice president chez IDC. « Les entreprises ont besoin d’une infrastructure cloud hybride efficace et rentable, capable d’évoluer avec elles tout au long de leur parcours de gestion des données. Cette collaboration permet de relever ces défis. »