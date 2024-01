Wasabi acquiert Curio AI auprès de GrayMeta

janvier 2024 par Marc Jacob

Wasabi Technologies annonce l’acquisition de Curio AIauprès de la société GrayMeta, Inc. Cette acquisition comprend la propriété intellectuelle et l’équipe visionnaire à l’origine de Curio, notamment le PDG de GrayMeta, Aaron Edell, qui rejoindra Wasabi au poste de Senior Vice President of AI and Machine Learning. Dans le cadre de cette acquisition, Wasabi intégrera la technologie Curio AI dans une nouvelle classe de stockage intelligent alimenté par l’IA pour le secteur des médias et du divertissement au printemps 2024.

Le secteur de la vidéo représente l’une des plus grandes opportunités pour le secteur du stockage. En effet, des centaines d’exaoctets d’archives vidéo existent sur des systèmes de bandes vieillissants et de nombreux autres exaoctets sont générés chaque année par le cinéma, la télévision, les événements sportifs, les actualités, la publicité ou encore les communications d’entreprise. Sans métadonnées consultables, il est extrêmement long de retrouver des segments vidéo précis à tout moment.

L’acquisition de Curio AI va créer un index seconde par seconde des vidéos stockées dans le cloud de Wasabi. C’est là que l’IA entre en jeu. Elle est capable de trouver des visages, des logos, des objets et même des voix spécifiques. Sans elle, trouver exactement des segments précis nécessite un effort manuel fastidieux et chronophage. Cette acquisition va permettre à l’entreprise de révolutionner le stockage des médias et fournira aux clients de Wasabi les métadonnées nécessaires pour gérer des tonnes d’actifs numériques à une vitesse inégalée.

Curio AI est une plateforme de données intelligente qui utilise l’IA pour générer des métadonnées « riches » pour les médiathèques et permet ainsi aux éditeurs, aux producteurs, de rechercher et d’extraire instantanément des segments de médias spécifiques en fonction des besoins allant des personnes, aux lieux, aux événements, aux émotions, aux logos, aux points de repère, ou encore à l’audio de fond. La technologie développée par Curio AI permet également de détecter et retranscrire la parole dans plus de 50 langues. Avec cette plateforme les clients bénéficient d’une expérience plus personnalisée, leur permettant de fournir un contenu pertinent au marché le plus rapidement possible. Le stockage cloud de Wasabi, qui sera équipée de la technologie Curio AI, fournira à des clients tels que le Liverpool Football Club les métadonnées dont ils ont besoin pour gérer leurs ressources numériques à une vitesse inégalée.