Volonté de la Maison Blanche de bannir les langages C et C++ pour des raisons de sécurité les Commentaires de JFrog

mars 2024 par Stephen Chin, VP, Developer Relations chez JFrog

Fin février, l’administration Biden encourage les développeurs à se détourner des langages de programmation C et C++ au profit de langages sécurisés pour la mémoire, comme Rust, pour diminuer le risque de cyberattaques. Cette initiative fait suite à des constatations montrant que la majorité des failles de sécurité proviennent de problèmes liés à la gestion de la mémoire dans ces langages. Bien que ce changement soit soutenu par des acteurs majeurs de l’industrie et des académiques, la transition vers de nouveaux langages est reconnue comme un processus long et difficile, nécessitant un effort conjoint entre le gouvernement et le secteur privé pour prioriser la sécurité du code.