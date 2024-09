Vladimir Kolla, Patrowl : Nous aidons les RSSI à découvrir rapidement les actifs non référencés et vulnérables

septembre 2024 par Marc Jacob

A l’occasion des Assises 2024, Patrowl présentera sa solution éponyme, lauréate du prix de l’innovation des Assises 2023. Cette solution permet d’aider les entreprises et collectivités à sécuriser tout ce qu’elles exposent sur internet, en toute simplicité. Ainsi lors des Jeux Olympique de Paris 2024, elle a offert sa solution à la Protection Civile qui fera un retour d’expérience lors de la conférence de Patrowl. Vladimir Kolla, Directeur général de Patrowl estime que sa solution permet de découvrir rapidement les actifs non référencés (Shadow-IT) et vulnérables.