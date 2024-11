Violences numériques : les femmes en première ligne des dérives technologiques

novembre 2024 par Kaspersky

1. Détournement de photos intimes : quand les photos prises dans l’intimité échappent à tout contrôle

Une enquête menée par Kaspersky auprès de 9000 personnes dans le monde (dont 1000 en France) en mai 2024 a montré qu’un quart (25 %) des personnes interrogées ont partagé des nudes avec des personnes rencontrées en ligne, ce chiffre atteignant 39 % chez les 25-34 ans. Les hommes sont particulièrement concernés, puisque 20 % d’entre eux admettent avoir envoyé des images explicites à des personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées dans la vie réelle. Cette forme de confiance, qui est bien souvent accordée trop facilement aux outils et plateformes numériques, peut rapidement conduire à une exploitation abusive de ces images, on parle alors de « revenge porn ». Les jeunes générations sont d’autant plus concernées, avec 69 % des 16-24 ans déclarant avoir été victimes de ce type d’abus en ligne. Le phénomène, qui affecte plus particulièrement les femmes, est devenu un fait de société qui ne fait que contribuer à renforcer les dynamiques de violences les affectant au quotidien.

2. Stalkerwares : le harcèlement par la surveillance

Le recours aux stalkerwares, ces petits logiciels espions utilisés pour traquer l’utilisation faite d’un appareil électronique à l’insu de son propriétaire, ne cesse de progresser. Les données de Kaspersky montrent une augmentation de 5,8 % des cas entre 2022 et 2023, affectant plus de 31 000 personnes dans le monde. En Europe, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni figurent parmi les pays les plus touchés en 2023. Cependant, le stalkerware n’est souvent qu’un aspect d’une relation abusive à bien d’autres niveaux. À noter que malheureusement, avec l’avancement des technologies actuelles, les agresseurs peuvent tirer parti des réseaux sociaux, des appareils domestiques connectés et des outils de géolocalisation pour surveiller leurs victimes sans avoir besoin d’installer ce type de logiciel.

3. Deepfakes : quand les faux deviennent impossibles à distinguer de la réalité

La technologie Deepfake, qui permet de générer des images, des vidéos ou des enregistrements audio réalistes à l’aide de l’IA, est en train de devenir un outil dangereux pouvant ternir l’issue de certaines relations et avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes. Cette technologie s’est rapidement développée au cours de ces cinq dernières années, et divers outils open-source sont aujourd’hui disponibles gratuitement, permettant à toute personne ayant des compétences de base en programmation de créer des deepfakes. Les deepfakes sont une menace grandissante, avec un potentiel croissant de création de faux contenus compromettants qui pourraient être utilisés à des fins de chantage et de coercition dans les relations.

L’ampleur croissante de ces trois phénomènes souligne le besoin pressant d’une sensibilisation massive à l’éducation numérique et à la sécurité en ligne.

« La lutte contre ces nouvelles formes d’abus nécessite une approche multi-facettes. Tout d’abord, nous devons éduquer sur le concept de consentement continu. Deuxièmement, une éducation ciblée vers la société dans son ensemble continue de s’avérer nécessaire, car la culpabilisation des survivants est un fait qui reste trop commun, qui contribue au traumatisme des victimes tout en détournant l’attention de la responsabilité des auteurs de ces actes. Enfin, il est essentiel de développer la culture numérique des individus pour leur permettre de protéger leur vie privée et de gérer les risques de manière efficace. En appliquant ces stratégies, nous pouvons espérer construire une culture du respect, de la responsabilité et de la protection informée contre les abus » commente David Emm, chercheur principal en sécurité au GReAT de Kaspersky.

En tant qu’acteur de la cybersécurité, Kaspersky offre une protection contre un large éventail de menaces numériques. Cependant, certains dangers, tels que le grooming et le doxing, le harcèlement, l’intimidation ou l’utilisation abusive d’images intimes, dépassent les capacités des outils technologiques existants. C’est pourquoi l’éducation est cruciale, et Kaspersky s’engage à sensibiliser les individus à ces menaces et à leur donner les moyens de se protéger.