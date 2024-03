Vincent Poulbère Sysdream et Guillaume de Lavallade, Hub One : Nous souhaitons être reconnu comme un acteur de la cybersécurité

mars 2024 par Marc Jacob

Profitant d’une actualité riche avec l‘obtention par Hub One de la qualification PDIS en avril 2023, la qualification PASSI en novembre 2023 par Sydream et la nomination en janvier 2024 de Vincent Poulbère à la tête de SysDream en janvier 2024, Hub One va lancer à l’occasion du Forum InCyber 2024 l’offre NIS2 Ready. Vincent Poulbère directeur de Sysdream et Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One ont organisé une rencontre avec notre rédaction pour présenter leur stratégie.

Guillaume De Lavallade_Hub One

Vincent Poulbère_SysDream Hub One

Autour de NIS2, nous dévoilerons lors du Forum InCyber une approche pour simplifier la démarche NIS2 dédiées aux ETI, aux hôpitaux, aux PME de taille importantes… qui vont dès octobre prochain devoir se mettre en conformité... expliquent Vincent Poulbère et Guillaume de Lavallade. Cette offre a pour objectif d’aider les entreprises en leur proposant une roadmap sur un moyen terme avec un coût adapté à cette cible. Avec NIS2 Ready, « nous couvrons avec nos offres 80% des besoins pour répondre à ces enjeux. » considèrent Vincent Poulbère et Guillaume de Lavallade, Cette offre va permettre aux RSSI de présenter à leurs directions un plan pour arriver à être conforme. Elle va reposer sur l’ensemble de nos solutions en particulier notre offre de SOC, de formation et notre plateforme de sensibilisation Malice.

Concernant notre roadmap, nous souhaitons mieux nous faire connaitre dans la filière de la cybersécurité en particulier pour notre SOC qui vient d’être qualifié par l’ANSSI. Cette qualification nous a permis d’avoir des contacts avec de nouveaux clients souvent en retard sur leur programme. Par contre, nous devons fournir un travail d’avant-vente qui demande du temps et donc nous empêche de pouvoir répondre aux nombreux appels d’offre en ce domaine.

Hub One bénéficie d’une dizaine d’établissements en France qui permet de faire des ventes croisées entre télécom et IoT. Les ETI sont sensibles à leur région et aux offres de proximité et comme la vente d’un SOC est un métier bien spécialisé, notre implantation de proximité est un atout ajoutent Vincent Poulbere et Guillaume de Lavallade. Ils rappellent que dans leurs réseaux télécoms souverains ils n’utilisent pour leur cœur de réseaux que des solutions européennes avec Nokia et Ericsson et l’entreprise italienne Athonet.

Dans la période pré-JO, les entreprises vont devoir se mettre en état de supervision 24/7 avec des garanties de souveraineté. Ainsi, notre offre répond aux problématiques de formation, de sensibilisation avec Malice et de conformité avec la solution d’Oveliane que nous avons acquis il y a quelques années. Actuellement, parmi nos clients, nous avons des entreprises qui font de la sensibilisation pour se préparer aux menaces consécutives aux JO, d’autres font des pentest, et enfin des acteurs cherchent à renforcer leur SOC avec mise en place d’EDR et de réponses à incident. Nous recevons des sollicitations actuellement qui devraient durer jusqu’au mois de juillet.

Au niveau Européen nous accompagnons déjà des clients, entre autre dans le domaine de la logistique, à l’étranger. Toutefois, les entreprises n’en sont pas encore à mettre des SOC multi-pays.

Vincent Poulbère et Guillaume de Lavallade estiment que l’IA fait aujourd’hui partie des technologies d’avenir par exemple pour le SOC. Sur la partie pentest, elle aide à identifier des signaux de plus en plus faibles.

Au niveau du recrutement, « nous recrutons de façon continue sur l’audit et le conseil. Nous recrutons aussi autour du SOC qui est en devenir chez Hub One » expliquent Vincent Poulbère et Guillaume de Lavallade. Au niveau de la formation ce qui différencie Sysdream, ce sont son centre de formation, ses approches sur la sensibilisation et la plateforme de cyber entraînement Malice. D’ailleurs cette plateforme sera utilisée durant le Forum InCyber par les organisateurs. « Nous avons établi des partenariats avec des écoles du domaine de la cyber. Pour nous l’humain dans la formation est essentiel rapportent Vincent Poulbère et Guillaume de Lavallade.