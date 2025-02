Vigilance.fr - Vim : buffer overflow via Visual Mode All Command, analysé le 22/01/2025

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow de Vim, via Visual Mode All Command, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

