Linux kernel: NULL pointer dereference via ath10k_wmi_tlv_op_pull_mgmt_tx_compl_ev(), analyzed on 22/12/2023

January 2024

An attacker can force a NULL pointer to be dereferenced on the Linux kernel, via ath10k_wmi_tlv_op_pull_mgmt_tx_compl_ev(), in order to trigger a denial of service.