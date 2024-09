Vigilance Alertes Vulnérabilités - Vim : utilisation de mémoire libérée via Argument List New File, analysé le 05/09/2024

septembre 2024 par Vigilance.fr

Un attaquant peut provoquer la réutilisation d’une zone mémoire libérée de Vim, via Argument List New File, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

Plus d'information sur : https://vigilance.fr/vulnerabilite/Vim-utilisation-de-memoire-liberee-via-Argument-List-New-File-45082