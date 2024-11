Vie privée à domicile : comment protéger ses données face aux appareils connectés de plus en plus intrusifs ?

novembre 2024 par Surfshark

Mais si des appareils comme les douches ou les matelas collectent des informations, notre maison reste-t-elle vraiment un lieu privé ? La récente étude de Surfshark, Smart Home Privacy Checker, a révélé qu’une application de maison connectée sur dix collecte des données pour suivre les utilisateurs. Les applications d’Amazon et de Google sont parmi les plus consommatrices de données, utilisées quotidiennement par des millions de personnes.

« À une époque où le confort prime souvent sur la confidentialité, notre dernière recherche révèle une tendance inquiétante parmi les applications de maison connectée, notamment celles développées par des géants comme Amazon et Google. Il est crucial de comprendre que cette collecte va au-delà de simples données ; elle touche les aspects les plus intimes de la vie des utilisateurs, pouvant conduire à des vols de données, à des failles de sécurité, voire à une diffusion incontrôlée des informations personnelles vers des tiers. Les utilisateurs doivent en être conscients et pouvoir reprendre le contrôle de leur vie privée numérique », déclare Maud Lepetit, Responsable France chez Surfshark.

Pourquoi s’inquiéter de l’impact des appareils connectés sur la vie privée ?

Selon Surfshark, de nombreuses applications d’appareils connectés collectent des volumes considérables de données personnelles, parmi lesquelles noms, coordonnées, emails, messages, et même historiques de navigation. Cette collecte de données va bien au-delà de l’usage fonctionnel des appareils ; elle crée un profil détaillé de l’utilisateur, parfois en temps réel, capturant des habitudes, des préférences et même des aspects sensibles de la vie quotidienne.

Une fois ces données recueillies, elles peuvent être utilisées pour diffuser des publicités ciblées, souvent sans le consentement éclairé de l’utilisateur, ou être partagées avec des tiers, comme des courtiers en données ou des entreprises spécialisées en marketing. Ces informations sont ensuite exploitées pour des finalités variées : la publicité ciblée, l’évaluation des risques de crédit, la recherche de marché, et parfois même la surveillance comportementale.

En conséquence, l’utilisateur paie potentiellement deux fois pour l’utilisation de ces applications : une première fois lors de l’achat de l’appareil lui-même, et une seconde fois avec ses données personnelles, monétisées à son insu. Ce double coût soulève des questions importantes sur le respect de la vie privée et le contrôle individuel sur ses propres informations. À l’heure où la connectivité s’intensifie, il devient urgent de comprendre ces enjeux pour protéger notre vie privée, surtout lorsque ces pratiques peuvent conduire à des failles de sécurité, à une vulnérabilité accrue aux cyberattaques et à une érosion progressive de l’intimité au sein même de nos foyers.

Quelles applications collectent le plus de données ?

L’étude montre qu’Alexa d’Amazon recueille 28 des 32 points de données possibles, soit plus de trois fois la moyenne. Ces données sont associées aux profils des utilisateurs, incluant localisation, coordonnées, et données de santé.

Google recueille un peu moins, avec 22 points de données sur 32, mais lie également les informations aux utilisateurs, avec des données telles que l’adresse, la localisation, les photos, vidéos, ainsi que les historiques de navigation et de recherche.

Quelle perspective pour les appareils connectés et la collecte de données ?

Nos données sont extrêmement précieuses pour des tiers comme les annonceurs et courtiers en données. Au fur et à mesure que nos informations, signatures, passeports et comptes bancaires se numérisent, la protection des données devient cruciale. Si les lois comme le RGPD en Europe imposent des régulations, elles ne suffisent pas si les utilisateurs acceptent de partager leurs données sans se poser de questions. Il est impératif de revoir les permissions accordées et les paramètres de confidentialité pour chaque appareil.

Comment protéger sa vie privée ?

Bien que les appareils intelligents collectent de vastes quantités de données, la plupart des consommateurs continueront probablement de les utiliser par facilité. Voici quelques recommandations de Maud Lepetit pour protéger sa vie privée :

• Utiliser et configurer les options de confidentialité disponibles ;

• Gérer activement les autorisations d’applications et questionner celles qui semblent excessives ;

• Désactiver les microphones et caméras inutiles sur les appareils et vérifier leur nécessité ;

• Se renseigner sur les politiques de sécurité des données des appareils ;

• Vérifier les informations collectées par les applications et privilégier les moins intrusives. Le Smart Home Privacy Checker de Surfshark permet de découvrir les données recueillies par les applications.

Méthodologie

L’outil Smart Homes Privacy Checker de Surfshark a analysé 290 applications liées à plus de 400 appareils IoT, couvrant 64 types d’appareils populaires. Les informations proviennent des fiches de l’Apple App Store, en examinant 32 points de données potentiels dans 12 catégories.