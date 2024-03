Vertiv rejoint le Programme Partenaires NVIDIA

mars 2024 par Marc Jacob

Vertiv est Solution Advisor : le statut de partenaire Consultant du Programme Partenaires NVIDIA (NPN), permettant un accès plus large à l’expérience de Vertiv et à son portefeuille complet de solutions d’alimentation et de refroidissement.

NPN est un programme mondial destiné aux partenaires technologiques qui proposent des solutions basées ou alimentées par les technologies NVIDIA. Parmi les principaux éditeurs de logiciels, fournisseurs de services cloud, fournisseurs de solutions et intégrateurs systèmes, Vertiv rejoint le réseau pour offrir son expertise dans la résolution des problèmes d’infrastructure uniques posés par les systèmes de calcul intensif. Le NPN donne accès à toute une série d’avantages comme le support technique, la formation et les opportunités de collaboration, pour aider les partenaires à fournir des solutions innovantes à leurs clients.

Les solutions d’alimentation et de refroidissement haute densité de Vertiv sont conçues pour prendre en charge la nouvelle génération de GPU, exécutant les charges de travail d’IA les plus intensives en termes de calcul, en toute sécurité, avec des performances optimales et une haute disponibilité. Le portefeuille de technologies de refroidissement liquide de Vertiv, telles que : les unités de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ Liebert® XDU, les refroidisseurs intérieurs en Split Vertiv™ Liebert® XDM et l’échangeur thermique pour porte arrière Vertiv™ Liebert® DCD, couvrent un large éventail d’exigences en matière d’applications. La famille de bandeaux de prises (PDU) Vertiv™ Geist™ a été élargie pour s’adapter à une consommation d’énergie plus importante dans le rack, tout en minimisant l’encombrement et maintenant un rendement élevé.