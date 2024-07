Vertiv présente les puissances de 1 kVA à 3 kVA du Vertiv™ Liebert® GXE,

juillet 2024 par Marc Jacob

Vertiv présente les puissances de 1 kVA à 3 kVA du Vertiv™ Liebert® GXE, une alimentation sans interruption (ASI) monophasée on-line double conversion pour les applications de 230V, conçue pour prendre en charge les applications critiques déployées à la périphérie du réseau. Grâce à ces nouveaux modèles, la famille Liebert® GXE est désormais disponible dans une gamme complète de puissances allant de 1 kVA à 10 kVA, disponible en stock pour une livraison immédiate à partir des entrepôts d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA), d’Asie et de LATAM.

L’onduleur Liebert® GXE 1-3KVA est disponible en format compact tour seulement ou dans une conception flexible rack/tour convertible, et offre des rendements supérieurs allant jusqu’à 91% en mode on line et jusqu’à 96% en mode ECO. Il est doté d’un système de gestion de batterie qui supporte une durée de vie prolongée de la batterie et minimise les besoins de remplacement. En outre, son facteur de puissance de sortie de 0,9 permet de connecter davantage de charges actives dans un espace donné, tandis que sa technologie on-line double conversion protège les équipements contre les perturbations de l’alimentation.

Les modèles Liebert GXE rack/tour offrent une autonomie évolutive pour les applications qui nécessitent une sauvegarde prolongée pendant les pannes secteur, réalisable en ajoutant jusqu’à quatre armoires batteries externes, et un temps de recharge rapide grâce à son puissant chargeur interne de 6 ampères. Les batteries plomb-étanche sont remplaçables à chaud par l’utilisateur sans nécessiter l’intervention d’un personnel qualifié ou la mise hors tension des charges, garantissant un fonctionnement fluide et des coûts de maintenance réduits.

Le Liebert GXE est doté d’un écran LCD intuitif qui offre un aperçu de l’état de l’onduleur, facilitant ainsi une installation et un fonctionnement sans effort. Cette unité offre des capacités de surveillance à distance, permettant un accès pratique à l’infrastructure informatique via la carte Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications en option, ainsi qu’un téléchargement gratuit du logiciel Vertiv™ Power Insight. Enfin, Vertiv propose une large offre de services, notamment des extensions de garantie limitée, des forfaits Power Emergency et d’autres options, selon le pays et le modèle de l’onduleur.

L’onduleur est disponible avec une gamme complète d’extensions de garantie limitée et de programmes de service conçus pour les systèmes ASI monophasés. Ces programmes de service sont disponibles dans certains pays ; rendez-vous le site Vertiv.com pour en savoir plus sur leur disponibilité ou contactez votre représentant local.

Les revendeurs des pays participants en zone EMEA peuvent gagner des points dans le cadre du Programme d’Incentive Vertiv (VIP) pour diverses activités, notamment la vente du Liebert GXE et d’autres produits du portefeuille IT Channel de Vertiv. Ce programme permet aux partenaires de gagner des récompenses facilement et sans nécessité de reporting. Les points bonus sont ajoutés mensuellement au Portail Partenaires Vertiv, et les partenaires n’ont qu’à se connecter pour les échanger.