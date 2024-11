Vertiv nomme Scott Armul à la tête de son portefeuille et de ses unités commerciales dans le monde

novembre 2024 par Marc Jacob

Vertiv annonce qu’à compter du 1er janvier 2025, Scott Armul sera promu vice-président exécutif monde du portefeuille et des unités commerciales, sous la responsabilité de Giordano (Gio) Albertazzi, PDG de Vertiv. M. Armul se concentrera sur la mise en œuvre d’une stratégie de portefeuille mondiale axée sur la croissance, alors que Vertiv continue d’élargir son offre pour répondre aux besoins évolutifs du secteur et des clients dans une économie numérique de plus en plus exigeante.

Comme annoncé, à compter du 1er janvier 2025, Stephen Liang, directeur de la technologie et vice-président exécutif des produits et solutions de Vertiv, se consacrera à ses responsabilités de directeur de la technologie, notamment la définition de la vision et de la stratégie pour les développements technologiques futurs. M. Armul dirigera la recherche et le développement en matière d’ingénierie, ainsi que les unités commerciales qui constituent le portefeuille de solutions de Vertiv – la gestion thermique, la gestion de l’énergie, les systèmes informatiques, les solutions d’infrastructure et les services mondiaux. Ensemble, Armul et Liang joueront un rôle essentiel dans l’orientation de la future feuille de route technologique de Vertiv.

Scott Armul a commencé sa carrière chez Vertiv en 2009 en tant que stagiaire MBA en planification et développement d’entreprise et est revenu en tant que planificateur stratégique à plein temps en 2010. Parmi les autres postes qu’il a occupés chez Vertiv, citons celui de directeur marketing senior pour les services Vertiv, de directeur de la gestion des produits d’alimentation AC, de vice-président et directeur général des systèmes d’énergie DC et des installations extérieures pour les Amériques, et de vice-président monde de l’alimentation AC et des installations extérieures. Scott Armul est actuellement vice-président des comptes stratégiques mondiaux, en charge de l’augmentation du volume des commandes auprès de ces clients tout en mettant en œuvre les initiatives stratégiques directement liées à la croissance de Vertiv.