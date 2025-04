Vertiv modernise sa solution de data centers préconçue pour l’Edge Computing

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv annonce une importante mise à niveau de sa solution Vertiv™ SmartAisle™, conçue spécifiquement pour les applications edge computing jusqu’à 180 kW. Désormais disponible dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), ce système complet préconçu combine l’alimentation, le refroidissement, les baies et les capacités avancées de gestion et de surveillance en une seule unité, conçue pour simplifier et accélérer les déploiements du edge computing. Conformément à la Directive relative à l’Efficacité Énergétique de l’Union européenne (DEE), le système offre un fonctionnement efficace en énergie et comprend une surveillance du PUE (power usage effectiveness) afin d’aider les opérateurs à suivre leurs opérations parallèlement à leurs objectifs RSE.

L’appliance de gestion d’infrastructure intelligente Vertiv™ RDU501 intégrée permet aux opérateurs de data centers de contrôler les opérations du système en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une plateforme de surveillance et de gestion consolidée et facile à utiliser. En outre, l’approche de Vertiv en matière de solutions edge intelligentes préconçues aide les entreprises à réduire le délai de planification, de conception et de préparation du site jusqu’à 80 % tout en diminuant les coûts de déploiement jusqu’à 30 % par rapport à une alternative brick-and-mortar, tandis que l’intégration de tous les composants est conçue pour atteindre une efficacité énergétique jusqu’à 20 % supérieure par rapport aux moyennes du secteur.

Vertiv SmartAisle fait partie de la gamme en pleine croissance de solutions modulaires flexibles et entièrement préconçues de Vertiv. Le système est disponible en standard dans quatre conceptions de référence différentes, avec la capacité d’évoluer jusqu’à une charge informatique de 180 kW et dispose d’une redondance N+1 pour les systèmes d’alimentation et de refroidissement.

Les principales caractéristiques et avantages comprennent :

• Surveillance avancée 24/7 de la consommation d’énergie et gestion des puissances

• Surveillance environnemental précise grâce à six capteurs par rack de serveur

• Systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) modulaires à haute efficacité

• Distribution électrique grâce à des gaines à barres ou des PDUs montées au sol

• Surveillance de l’alimentation intégrée via des bandeaux de prises en rack (rPDUs)

• Système de refroidissement à détente directe adaptatif avec une puissance de modulation de 20 à 100%

• Efficacité de refroidissement améliorée grâce au confinement des allées froides

• Sécurité physique avancée grâce à des poignées électroniques et des caméras IP

• Architecture évolutive permettant un déploiement standardisé sur plusieurs sites edge