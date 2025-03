Vertiv lance Vertiv™ Unify

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv annonce le lancement de Vertiv™ Unify, une plateforme de contrôle unifiée conçue pour simplifier, standardiser et rationaliser les opérations des data centers en intégrant la visibilité, la gestion et le reporting de l’infrastructure électrique et de refroidissement critique tout en offrant évolutivité et flexibilité. En tant que fournisseur de premier plan unique de la suite complète d’équipements de réseau électriques et de circuit de refroidissement, Vertiv permet désormais une intégration et une coordination transparentes entre les systèmes grâce à Vertiv Unify.

Avec l’augmentation de la puissance des charges de travail pilotées par l’IA et des data centers hyperscale, les opérateurs sont confrontés à des défis croissants pour maintenir l’efficacité de l’ensemble de l’infrastructure électrique et de refroidissement. La plateforme de gestion consolidée Vertiv Unify offre une surveillance, une gestion et un contrôle pratique de l’infrastructure numérique critique pour une performance améliorée du système. Ce système décentralisé est disponible pour les utilisateurs autorisés depuis pratiquement tous les appareils, permettant aux responsables des installations et des data centers d’accéder à des informations concrètes pour une meilleure prise de décision.

La plateforme offre des configurations plug-and-play, des rapports simplifiés sur la consommation d’énergie et une évolutivité globale et spécifique du site. Il offre également un modèle de licence illimité pour un nombre illimité de clients, d’écrans, de balises, de connexions et de dispositifs, permettant l’accès et l’information à toutes les parties prenantes nécessaires. Vertiv™ Unify est soutenu par les services d’assistance et de cycle de vie de pointe de Vertiv, une organisation mondiale formée pour fournir une assistance de bout en bout afin de protéger et d’optimiser les infrastructures critiques.