Vertiv lance Vertiv™ PowerDirect Rack

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv annonce le lancement du Vertiv™ PowerDirect Rack, un rack d’énergie 50V DC 1U à haute densité conçu pour apporter de la résilience aux environnements d’IA et de calcul haute performance (HPC) les plus exigeants. Ce système modulaire évolue jusqu’à 132kW par baie en intégrant plusieurs racks d’énergie, permettant une extension de puissance tout en minimisant l’encombrement. Disponible dans le monde entier, Vertiv PowerDirect Rack offre une solution d’alimentation d’infrastructure complète, prenant en charge deux fois la puissance électrique dans le même encombrement, par rapport aux solutions alternatives.

Le Vertiv PowerDirect Rack est conçu pour aider les data centers à optimiser l’efficacité énergétique et à évoluer facilement. Développé pour les environnements Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR), il fournit une alimentation à haute densité tout en réduisant les pertes d’énergie et en simplifiant les opérations. Grâce à la prise en charge flexible des entrées AC et HVDC, une surveillance en temps réel et une évolutivité modulaire, le rack d’énergie permet une extension transparente afin de permettre aux équipes informatiques de répondre aux demandes de puissances croissantes sans augmenter l’espace ou la complexité des baies, par rapport aux alimentations sans interruption (ASI) AC classiques avec redresseur et distribution électrique séparés, ou aux racks d’alimentation DC de plus faible densité.

Conçu pour la performance et l’adaptabilité, le Vertiv PowerDirect Rack offre des avantages qui simplifient la gestion électrique et améliorent l’efficacité énergétique des data centers. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

• Fournit jusqu’à 132 kW par baie avec une redondance N+N, permettant des déploiements à haute densité avec une architecture d’alimentation électrique évolutive et peu encombrante.

• Atteint un rendement énergétique de pointe de 97,5 %, permettant de minimiser les pertes d’énergie, de réduire les besoins en refroidissement et de diminuer les coûts d’exploitation.

• Prend en charge les entrées AC et HVDC, pour une intégration transparente dans diverses infrastructures électriques pour des data centers prêts pour l’avenir.

• Conception modulaire remplaçable à chaud pour un fonctionnement ininterrompu et une évolutivité sans effort au fur et à mesure de l’augmentation des besoins en puissance.

• Gestion avancée de l’alimentation et fiabilité, avec des protections intégrées pour maintenir des performances continues et prévenir les interruptions.

Le système est un ajout important à la large gamme de produits et de services de Vertiv en matière d’alimentation et de refroidissement qui soutient l’accélération de l’IA et du HPC.