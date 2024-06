Vertiv lance son nouvel AI Hub

juin 2024 par Marc Jacob

Vertiv lance son AI Hub. Les partenaires, les clients et les autres visiteurs du site Web auront accès à des informations d’experts, à des conceptions de référence et à des ressources pour planifier avec succès leur infrastructure prête pour l’IA.

Le Vertiv AI Hub présente des livres blancs, des études sectorielles, des outils et des portefeuilles de produits d’alimentation et de refroidissement pour les nouvelles applications et les rétrofits. La nouvelle bibliothèque de conception de référence démontre une infrastructure de refroidissement et d’alimentation évolutive pour prendre en charge les chipsets actuels et futurs de 10 à 140 kW par rack.

Reflétant les changements rapides et continus de la pile technologique de l’IA et de l’infrastructure de support, le Vertiv AI Hub est un site dynamique qui sera fréquemment actualisé avec de nouveaux contenus, y compris un programme de certification en infrastructures de l’IA pour les partenaires de Vertiv.

Sean Graham, directeur de recherche, datacenters chez IDC, a noté : “Pratiquement tous les secteurs explorent les possibilités de générer de la valeur commerciale grâce à l’IA, mais il y a plus de questions que de réponses sur la manière de déployer l’infrastructure. Un fournisseur d’infrastructure reconnu comme Vertiv est précieux pour les entreprises qui élaborent une stratégie d’IA et qui recherchent une source unique d’informations.“