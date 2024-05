Vertiv lance le Vertiv™ SmartCabinet™ ID

mai 2024 par Marc Jacob

Le SmartCabinet™ ID est disponible dès aujourd’hui en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), avec plusieurs tailles de racks et options de puissances de refroidissement, notamment des racks 24U et 42U, et des puissances de refroidissement de 3,5 kW et 7,0 kW.

La solution étanche SmartCabinet ID protège les équipements IT confinés de la saleté, la poussière et des fluctuations de température typiques des entrepôts, des planchers d’usine et d’autres emplacements edge courants. Il est classé IP54 pour la résistance à l’eau, offrant une protection en cas d’activation d’un système anti-incendie intérieur. Les ventilateurs d’urgence intégrés assurent également un refroidissement de secours en cas de panne de courant ou de défaillance du module de refroidissement principal. Un écran tactile intégré, doté de capacités de communication, permet de surveiller et de contrôler les composants clés localement ou à distance, tandis que les alarmes et les notifications destinées aux utilisateurs locaux et distants peuvent être personnalisées pour signaler des conditions ambiantes hors normes. Des verrous électroniques peuvent être installées en option sur les portes avant et arrière, avec la possibilité de suivre les accès et de les personnaliser pour les utilisateurs autorisés.

Le SmartCabinet ID répond à un autre défi commun aux sites en périphérie de réseau en optimisant l’utilisation de l’espace, un principe fondamental de sa conception. Sa solution de refroidissement intégrée et le bloc de gestion de l’alimentation, qui alimente le refroidissement, l’écran, les ventilateurs d’urgence et les capteurs, n’utilisent aucun espace U dans le rack, ce qui préserve une place précieuse pour les serveurs et les autres équipements IT.

Vertiv propose également une gamme de services pour le Vertiv™ SmartCabinet™ ID, notamment l’installation et le démarrage, des contrats de maintenance préventive et des garanties étendues, offrant ainsi des déploiements sans faille et une tranquillité d’esprit pour les systèmes informatiques déployés dans des conditions difficiles. Il est également compatible avec les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) compacts de Vertiv montés en rack, tels que le Vertiv™ Liebert® GXT5 et le Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium Ion, qui assurent une protection contre les pannes de courant et un conditionnement continu de l’alimentation.

Le SmartCabinet ID peut être visualisé virtuellement via l’application Vertiv™ XR, une expérience de réalité augmentée téléchargeable sur un appareil mobile ou une tablette. L’application Vertiv XR permet à l’utilisateur de visualiser la solution dans son propre espace et d’explorer les caractéristiques et les détails sous tous les angles.