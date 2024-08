Vertiv lance le Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

août 2024 par Marc Jacob

S’appuyant sur l’expérience de Vertiv dans le développement d’autres data centers modulaires préfabriqués, MegaMod CoolChip est conçu pour répondre aux exigences spécifiques en matière de calcul IA grâce à une solution clé en main qui intègre la technologie Vertiv™ CoolChip pour prendre en charge le refroidissement liquide direct-to-chip, la protection et la distribution électrique à haute efficacité, ainsi que d’autres technologies d’infrastructure numérique critique. La solution est disponible dans le monde entier et peut être utilisée comme une rénovation modulaire d’une installation existante ou comme un nouveau data center autonome, supportant jusqu’à plusieurs centaines de kilowatts par rangée, et jusqu’à plusieurs mégawatts avec des unités préfabriquées.

Conçu pour le calcul IA

Selon la dernière étude d’Omdia, la demande de solutions modulaires préfabriquées et de micro data centers a été accélérée par l’IA, Vertiv étant citée comme un leader mondial. Les ingénieurs de Vertiv ont appliqué des apprentissages fructueux autour des solutions préfabriquées et les besoins des déploiements d’IA au développement des solutions Vertiv™ MegaMod™ CoolChip, afin de supporter les exigences de l’IA d’aujourd’hui - et de demain. Les principales caractéristiques de la solution comprennent :

• Calcul haute densité : MegaMod™ CoolChip prend en charge les systèmes informatiques du fournisseur de calcul IA choisi par le client, y compris les plateformes de calcul accéléré, intégrées dans des baies d’équipement avec tuyauterie intégrée et des unités de distribution électriques en rack Vertiv™ à haute densité (rPDU). Les racks intégrés choisis par le client auprès de fournisseurs de calcul IA peuvent également être consolidés dans les unités préfabriquées.

• Infrastructure de refroidissement liquide à haute densité : Les groupes de production d’eau glacée Vertiv™ et les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) offrent une gestion sûre et efficace des fluides frigorigènes vers et depuis le rack. MegaMod CoolChip utilise le refroidissement direct-to-chip pour les CPU et GPU de haute puissance en gérant l’évacuation de la chaleur des composants non desservis par les plaques froides direct-to-chip. L’équilibre entre le refroidissement par liquide et par air est adapté à la conception de la plateforme de calcul IA afin d’optimiser l’efficacité.

• Protection et distribution de l’alimentation à haut rendement : Les technologies d’alimentation Vertiv™ assurent la protection et la distribution électrique de la source d’énergie jusqu’au rack, y compris le jeu de barres, l’appareillage électrique et la compatibilité avec l’alimentation sans interruption Vertiv™ Trinergy™ à haut rendement et la solution Vertiv™ PowerNexus, qui réduit l’empreinte du système d’alimentation grâce au couplage étroit de l’ASI et de l’appareillage électrique.

• Assemblage modulaire : MegaMod CoolChip est livré en unités préfabriquées, y compris l’enceinte du bâtiment et tous les systèmes de construction, qui sont assemblés sur site. Il est également disponible en unités montées sur skid, ce qui offre des options de flexibilité pour les nouvelles constructions, les rénovations et les expansions. Le tout est intégré dans un environnement d’usine propre et contrôlé, ce qui permet d’atténuer les risques grâce aux processus d’assemblage et de tests.

• Une source de responsabilité unique : De la consultation initiale à la configuration, la fabrication, l’installation, la mise en service et les services de cycle de vie, Vertiv gère tous les aspects du développement de la solution afin de rationaliser les processus, de réduire les demandes sur les ressources du client et d’assurer l’efficacité en termes de coûts et de délais.

La solution Vertiv MegaMod CoolChip peut également permettre aux opérateurs et aux développeurs de data centers d’atteindre leurs objectifs de durabilité. En employant des technologies avancées hautement efficaces, telles que le refroidissement liquide direct-to-chip et l’infrastructure d’alimentation Vertiv™, les data centers MegaMod CoolChip peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) par rapport aux data centers utilisant des technologies classiques, entraînant ainsi une empreinte carbone inférieure.