Vertiv et Tecogen concluent un partenariat pour améliorer les solutions de refroidissement pour les data centers

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv et Tecogen Inc. ont annonce une collaboration qui permet à Vertiv d’offrir la technologie avancée de chiller alimenté au gaz naturel de Tecogen aux data centers du monde entier, afin de répondre aux contraintes de puissance et de faciliter le déploiement de l’intelligence artificielle à grande échelle. La solution Tecogen élargira le portefeuille de solutions de refroidissement de Vertiv.

L’augmentation de la puissance nécessaire au calcul de l’intelligence artificielle et à l’infrastructure numérique critique qui le soutient se traduit par une pression sur le réseau électrique, avec une demande supérieure qui dépasse l’offre dans certaines régions. Les solutions de Tecogen, reconnues depuis plus de 40 ans dans des applications exigeantes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, telles que la santé et les processus de refroidissement, contribuent à réduire la pression sur le réseau électrique grâce à la technologie de chiller alimenté au gaz naturel. Vertiv dispose de plus de 60 ans d’expérience dans le refroidissement, l’alimentation électrique et la gestion informatique des data centers de toutes tailles. Ce partenariat mondial souligne l’engagement de Vertiv et de Tecogen à fournir des solutions d’infrastructure rentables et résilientes qui s’appuient sur des ressources d’énergie alternatives.