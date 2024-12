Vertiv et Compass Datacenters collaborent sur un système combiné de refroidissement liquide et par air

décembre 2024 par Marc Jacob

Les opérateurs de datacenters sont confrontés à la complexité de soutenir des environnements en évolution rapide dans lesquels les applications informatiques établies coexistent de plus en plus avec l’informatique à haute densité déployée pour prendre en charge l’IA. Vertiv et Compass Datacenters, qui conçoit, construit et exploite des campus de data centers pour certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde, annoncent qu’ils ont collaboré pour développer une solution unique en son genre qui permet les déploiements futurs d’IA avec la possibilité de passer d’un refroidissement par air à un refroidissement liquide afin de prendre en charge l’informatique à haute densité. Les ingénieurs de Vertiv et de Compass ont collaboré à cette vision pour une solution de refroidissement d’avenir, avec Vertiv développant et fabriquant la solution technologique. Les premières unités seront déployées sur un site de Compass au premier trimestre 2025 dans le cadre d’un accord de fourniture pluriannuel de plusieurs milliards de dollars.

Le Vertiv™ CoolPhase Flex, la nouvelle génération du système intégré Vertiv™ Liebert® DSE à haut rendement, intègre des capacités de refroidissement liquide avec des technologies de refroidissement par air à base de réfrigérant et de rejet de chaleur dans un seul système compact. Lorsque les clients des data centers planifient leurs stratégies de croissance, Vertiv CoolPhase Flex peut être utilisé initialement comme système de refroidissement à détente directe (DX) avec économiseur intégré pour soutenir un refroidissement par air efficace, puis, à mesure que davantage d’informatique à haute densité est déployée, les capacités de refroidissement liquide peuvent être engagées simplement et rapidement pour prendre en charge les applications de refroidissement liquide.

Les principaux avantages du Vertiv CoolPhase Flex comprennent :

• Implémentation plus rapide et plus simple de l’informatique à haute densité : Grâce à la conception hybride intégrée du Vertiv CoolPhase Flex, la complexité associée à l’adoption du refroidissement liquide est minimisée, ce qui réduit le temps de déploiement, ainsi que les coûts et les temps d’arrêt associés.

• Efficacité sans compromis : Pour le refroidissement par air, la solution utilise la technologie d’économiseur avec pompage de réfrigérant (PRE) qui bascule automatiquement vers le freecooling lorsque les conditions externes sont adéquates. Lorsque les charges informatiques sont mieux traitées par le refroidissement liquide, le même système est conçu pour se convertir facilement à la distribution de fluide liquide et à l’évacuation de la chaleur, et il est compatible avec les solutions de refroidissement liquide qui incluent Vertiv™ XDU 1350.

• Économies de coûts et d’espace : Le système intégré autonome est installé à l’extérieur du data center, libérant ainsi de l’espace précieux. Les data centers modulaires et les parcs d’équipements de Compass sont conçus pour être flexibles et évolutifs afin de s’adapter à l’évolution des besoins et aux nouvelles technologies. Cela signifie que les clients pourront passer au Vertiv CoolPhase Flex avec peu d’impact sur les opérations et sans les coûts élevés associés à la reconstruction ou à la rénovation étendue.

Compass a également déployé la plateforme de service Vertiv™ Next Predict, en s’appuyant sur l’analyse prédictive pour permettre à l’entreprise de passer d’une maintenance réactive à une maintenance proactive sur certaines unités de refroidissement. La plateforme offre une visibilité sur les opérations de l’équipement et utilise les données historiques et d’exploitation pour déterminer avec précision quand la maintenance est nécessaire.