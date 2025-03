Vertiv annonce l’unité freecooling Vertiv™ Liebert® EFC

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Vertiv Liebert EFC combine les capacités de l’échange de chaleur indirect air-air et les principes de refroidissement par évaporation dans une seule unité. L’échangeur thermique innovant en polymère breveté et la nouvelle technologie de compresseur inverter à faible PRG améliorent considérablement l’efficacité annuelle jusqu’à 19 % par rapport aux technologies précédentes, permettant un pPUE (partial Power Usage Effectiveness) aussi faible que 1,05.

L’un des principaux avantages du Liebert® EFC est son extrême flexibilité. En fonction des conditions spécifiques au site, une fonctionnalité de contrôle de basculement direct permet aux utilisateurs de réduire de manière transparente et sécurisée la consommation de ressources critiques telles que l’électricité ou l’eau via des réglages logiciels, afin de profiter du mode freecooling. Cette flexibilité offre aux propriétaires de data centers la possibilité de réduire leur impact sur le climat tout en permettant un refroidissement continu, indépendamment des ressources spécifiques au site. Les modèles sont disponibles avec un système de secours complet à détente directe (DX) avec un condenseur à distance, pour fournir la totalité de la puissance frigorifique sans aucune exigence en eau - offrant ainsi une indépendance totale vis-à-vis de l’eau, sans affecter la fiabilité.

Le nouveau Liebert EFC est conforme aux réglementations et restrictions mondiales actuelles (règlementation UE F-Gas 2024/573 de l’UE et IPCC AR4), offrant une solution clé en main conçue pour l’évolutivité future, la facilité de maintenance et la durabilité. La conception en polymère offre une meilleure résistance à la corrosion et permet également une plus large plage de qualités d’eau pendant le fonctionnement par rapport à un échangeur thermique en aluminium. Au cœur de cette solution de pointe se trouve Vertiv™ Liebert® iCOM™ et ses algorithmes de régulation, qui gèrent les transitions automatiques entre les modes de fonctionnement les plus adaptés, permettant l’utilisation de la source de refroidissement préférée. Les régulations permettent également une coordination transparente des unités, ce qui leur permet de fonctionner comme un système unifié, améliorant la continuité et la fiabilité du refroidissement sans nécessiter un système de gestion des installations supplémentaire.