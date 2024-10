Verrouiller votre téléphone après vos achats du Cyber Monday contribue à protéger votre confidentialité en ligne. Voici pourquoi

octobre 2024 par Josh Gordon, expert en technologie chez Geonode

Le Cyber Monday est généralement le jour des achats en ligne les plus importants et des bonnes affaires. Cela semble formidable, mais ces soldes cachent un danger : l’exposition de vos informations aux cybercriminels. "Nos appareils, en particulier nos smartphones, contiennent de nombreuses informations personnelles et financières. Il est essentiel de les sécuriser immédiatement après un achat en ligne, en particulier lors d’événements de soldes massifs comme le Cyber Monday", prévient Josh Gordon, ingénieur logiciel chez Geonode.

La raison derrière le verrouillage des téléphones après un achat en ligne

Voyons pourquoi verrouiller votre téléphone après une virée shopping du Cyber Monday est essentiel pour protéger votre confidentialité en ligne :

1. Prévention des accès non autorisés

Votre téléphone contient de nombreuses informations privées, telles que des photos personnelles et des informations financières. Si votre téléphone n’est pas verrouillé, n’importe qui peut voir ces informations et les utiliser à mauvais escient. Le Pew Research Center a constaté dans son étude que 79 % des personnes interrogées s’inquiétaient de la sécurité de leurs données sur leurs appareils mobiles.

2. Atténuer les cybermenaces

Le Cyber Monday apporte son lot de menaces en ligne. Les pirates informatiques cherchent à voler les informations des acheteurs imprudents. En verrouillant votre téléphone juste après avoir effectué des achats, vous réduisez le temps pendant lequel ces menaces peuvent accéder à votre appareil. Cette mesure est également conforme aux directives du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni, qui suggère de verrouiller les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour améliorer la sécurité.

3. Limiter l’exposition aux informations personnelles

Grâce aux options de saisie automatique, les données personnelles telles que les adresses, les numéros de téléphone et les détails de la carte sont stockées sur votre appareil. Un téléphone déverrouillé rend ces données facilement accessibles à toute personne manipulant l’appareil. Les données de l’Office for National Statistics (ONS) révèlent que 4,5 millions de cas de fraude ont été signalés en Angleterre et au Pays de Galles, au Royaume-Uni, en 2020, soulignant la nécessité de mesures strictes pour protéger les données personnelles.

Conseils d’experts pour sécuriser la confidentialité en ligne

Adler suggère : "Verrouiller votre téléphone est la première ligne de défense. Cela crée un obstacle pour quiconque tente d’accéder à vos informations. Mais il est tout aussi important de faire attention aux autorisations accordées aux différentes applications. Examiner et restreindre régulièrement les accès inutiles peut grandement améliorer votre confidentialité en ligne."

Étapes pratiques pour verrouiller votre téléphone

Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre pour sécuriser votre appareil :

1. Établissez des mots de passe forts pour votre appareil et n’oubliez pas de les changer régulièrement. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe réputé pour vous aider à le faire en toute sécurité.

2. Si votre appareil le permet, activez les fonctions de reconnaissance d’empreintes digitales ou faciales. Elles sont plus sûres que les mots de passe classiques.

3. Activez la fonction de verrouillage automatique qui verrouille votre appareil après une certaine période d’inactivité.

L’essentiel

En conclusion, la cybersécurité n’est pas un marathon annuel, mais un sprint quotidien qui exige des efforts constants. Une sécurité improvisée n’est pas efficace : elle nécessite une attention régulière pour s’assurer que les conséquences de votre cyberattaque ne concernent que des achats, et non des violations de données. Les conséquences du Cyber Monday sont le rappel idéal pour verrouiller vos appareils, réviser vos mots de passe et protéger votre vie privée. Comme le souligne à juste titre Adler, "la cybersécurité est un voyage, pas une destination. Il existe toujours des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre sécurité en ligne. N’attendez pas qu’une menace se matérialise avant d’agir".