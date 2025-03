Verizon Business et Accenture s’associent pour aider les entreprises à lutter contre les nouvelles menaces de cybersécurité

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à l’évolution rapide du secteur de la cybersécurité, Verizon Business et Accenture annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement et la fourniture de solutions avancées en la matière. Cet accord vise à aider les entreprises de toute taille à faire face à différentes menaces grandissantes telles que les violations de données, les attaques par phishing et l’ingénierie sociale.