Veritas Technologies, nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration

août 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologie a été nommé leader du Gartner Magic Quadrant pour les solutions de sauvegarde et de restauration d’entreprise (EBRSS). Veritas est le seul fournisseur ayant été nommé leader dans chacun des 19 derniers rapports Gartner sur les logiciels de sauvegarde et de restauration d’entreprise.

Au cours des derniers mois, Veritas a élargi sa gamme en y ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités :



Veritas 360 Defense

La première architecture extensible réunissant des fonctionnalités de protection, de gouvernance et de sécurité des données intégrées à un écosystème de fournisseurs de sécurité et d’infrastructure cloud de premier ordre. Veritas 360 Defense a été testé contre de réelles variantes de ransomware au sein de l’environnement de test isolé Veritas REDLab.

Solutions de cyber-résilience alimentées par l’IA

Veritas a également lancé une fonctionnalité de protection des données autodéfensive, permettant à Veritas NetBackup et Veritas Alta Data Protection de surveiller et de se défendre contre les menaces liées à la compromission des identifiants des utilisateurs dédiés à la protection des données. Veritas a également annoncé le lancement d’un copilote génératif alimenté par l’IA pour servir de partenaire dans la lutte contre la cybercriminalité et simplifier d’autres tâches opérationnelles.

Améliorations étendues des solutions cloud-natives

Veritas a de surcroît mis sur le marché plusieurs améliorations de ses solutions cloud Alta, - incluant notamment des rapports de consommation simplifiés, une prise en charge élargie des charges de travail, telles qu’Entra ID, et une prise en charge multiplateforme de la récupération des charges de travail Kubernetes.