Veritas Technologies annonce l’ajout de Veritas Alta Data Protection sur la Google Cloud Marketplace (GCP)

juillet 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce l’ajout de sa solution payante Veritas Alta Data Protection sur la Google Cloud Marketplace (GCP). Veritas Alta™ Data Protection (ADP) permettra à davantage de clients de bénéficier d’options de restauration flexibles, d’une technologie native cloud de stockage, et d’une infrastructure souple pour réduire les coûts et l’empreinte carbone associées – grâce notamment à l’automatisation alimentée par l’IA qui assure la protection complète des données quel que soit l’environnement cloud et son envergure.

Dans un monde où les cybermenaces sont en pleine expansion, les entreprises doivent, plus que jamais, se doter de solutions de sécurité pour se protéger. De nos jours, les cybercriminels utilisent des outils d’IA sophistiqués pour augmenter la fréquence, la vitesse et l’ampleur de leurs attaques. Les attaques sont alors de plus en plus nombreuses, complexes et sophistiquées. Pour répondre à ces préoccupations majeures, Veritas permet aux entreprises de booster leurs performances en matière de protection des données dans toutes les applications et tous les environnements, tout en exploitant les particularités du cloud pour renforcer la cybersécurité et réduire les coûts. Avec Veritas Alta™ Data Protection disponible sur Google Cloud Marketplace, les entreprises peuvent désormais simplifier et automatiser leur processus de protection, de stockage et de récupération des données.

Depuis plusieurs années, Veritas collabore avec Google Cloud pour répondre aux objectifs de leurs clients et dont les attentes sont de plus en plus strictes en matière de sauvegarde, de reprise après sinistre, de protection contre les ransomwares, de stockage, de migration et de résilience des applications. Ces solutions sont conçues pour répondre aux défis liés à la prolifération des données, aux cybermenaces, et aux exigences de conformité, tout en adoptant une approche de la gestion et de la protection des données complète.

Avec cette dernière intégration de Veritas Alta™ Data Protection sur Google Cloud Marketplace, les clients peuvent bénéficier de :

• Amélioration de la visibilité et de la gouvernance des données : Veritas fournit des outils pour garantir une visibilité complète des données, à la fois sur site et dans le cloud – ce qui permet d’améliorer la gouvernance et l’application des différentes politiques.

• Automatisation de la mobilité des données : Grâce à des règles précises, cette automatisation permet de créer des snapshots et de protéger les charges de travail des applications dans Google Cloud, réduisant ainsi les éventuels goulots d’étranglement et améliorant la mobilité des données.

• Protection des données : Veritas propose des stratégies de protection des données multicouche, incluant notamment la détection des anomalies, l’analyse des malwares, et les solutions de reprise après sinistre, qui sont essentielles pour maintenir la cyber-résilience dans les environnements multi-cloud.

• Optimisation des coûts : En rationalisant les stratégies de stockage et en exploitant les connaissances de l’IA, ainsi qu’en simplifiant le processus administratif, elle permet d’identifier les sources de pertes et de valeurs, de réduire les coûts de stockage et de limiter l’empreinte carbone.